Buiucani: Un taximetrist a murit subit în apropierea Parcului Alunelul

Un taximetrist în vârstă de 60 de ani a murit subit în seara zilei de 31 mai, în sectorul Buiucani al Capitalei. Tragedia s-a produs în jurul orei 22:00, pe strada Calea Ieșilor, în apropierea Parcului „Alunelul”.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatului i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla la muncă. Acesta și-ar fi pierdut cunoștința, iar martorii au alertat imediat serviciile de urgență.

La fața locului a fost solicitat un echipaj medical, însă, din nefericire, bărbatul a decedat până la sosirea ambulanței. Medicii au putut doar să constate decesul acestuia.

Conform primelor informații, una dintre ipotezele examinate este că bărbatul ar fi suferit un stop cardiac. Cauza exactă a decesului urmează însă să fie stabilită după expertiza medico-legală.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.