Flori, șampanie și frigărui: Democrația Acasă a celebrat victoria de la Ruseștii Noi

Membrii „Democrația Acasă” ar fi organizat o petrecere după ce candidata formațiunii a învins în turul doi al alegerilor locale la Ruseștii Noi, Ialoveni. Vasile Costiuc i-a oferit flori Dianei Nastas.

În timp ce ținea un discurs, politicianul avea o sticlă de șampanie în mână și începuse să o deschidă. În imaginile publicate pe pagina partidului se mai văd farfurii, șervețele, iar în apropiere pare să fie încins grătarul.

„Începutul e bun. Aveți un vot categoric. Dacă nu umblau cu avioanele, și în satul vecin era așa. Doamna primar, felicitări”, a spus Vasile Costiuc.

Potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, în urma turului al doilea al alegerilor locale noi desfășurate la 31 mai, funcția de primar al municipiului Orhei a fost câștigată de candidatul independent Ramiz Ansarov, care a obținut 4.681 de voturi (57,88%).

În orașul Taraclia, victoria i-a revenit candidatei PSRM, Ecaterina Iacobceac, cu 1.691 de voturi (51,23%), iar în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, a câștigat candidata Partidului „Democrația Acasă”, Diana Nastas, care a acumulat 1.029 de voturi (61,18%).