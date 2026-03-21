Restricții pentru camioane la Vulcănești: Acces interzis din mai multe direcții

Autoritățile orașului Vulcănești au anunțat introducerea unor restricții de circulație pentru vehiculele grele, în vederea fluidizării traficului și protejării infrastructurii rutiere.

Potrivit unui mesaj publicat de primărie, la toate intrările în oraș au fost instalate indicatoare rutiere care interzic accesul transportului greu.

Măsura se aplică pe mai multe sectoare importante, inclusiv traseul M3, strada Boris Glavan, precum și zona orașului Cahul.

În aceste condiții, conducătorii vehiculelor de mare tonaj sunt obligați să utilizeze drumul de ocolire pentru a evita tranzitarea zonelor restricționate.

Reprezentanții administrației locale au îndemnat șoferii să țină cont de noile reguli atunci când își planifică traseele și să respecte cu strictețe indicatoarele rutiere instalate. Primăria avertizează că nerespectarea restricțiilor va atrage sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi.