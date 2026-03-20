Costiuc, după discursul lui Popșoi în plen: Dacă pe ministru îl dezbraci din hainele galbene, e în chiloți roșii cu secera și ciocanul

Liderul Partidului Democrația Acasă, deputatul Vasile Costiuc, a făcut o glumă în adresa ministrului de Externe, Mihai Popșoi, care a prezentat, în ședința de astăzi a Parlamentului, proiectul privind denunțarea Acordului de constituire a CSI. „Dacă pe ministru îl dezbraci azi din hainele galbene, dedesubt e în chiloți roșii cu secera și ciocanul”, a spus Costiuc de la tribuna centrală. Și aleasa PCRM Diana Caraman i-a reproșat lui Popșoi că „a fost agitator pentru PCRM”. „Ați fi vrut voi să aveți așa agitator”, i-a răspuns acesta.

„Mă deranjează astăzi câteva lucruri. Vi le spun în față, fără să umblăm prin unghere, noi nu bârfim, spunem exact cum le vedem. Cred că dacă pe ministru îl dezbraci astăzi din hainele galbene, dedesubt e în chiloți roșii cu secera și ciocanul. Nu-s atât de negri demonii precum nu-s atât de albi îngerii care ni se prezintă”, a menționat Vasile Costiuc, în discursul de la tribuna centrală.

Remarca deputatului vine în contextul în care și aleasa PCRM Diana Caraman i-a reproșat lui Mihai Popșoi că ar fi susținut, anterior, comuniștii.

„Cum spunea președintele Voronin acum vreo 20 de ani, СНГ чемодан без ручки, и носить тяжело, и выбросить жалко. Venim să-l ajutăm, a spus un adevăr, dar nu a avut curaj să acționeze”, a menționat ministrul de Externe.

„Dle Popșoi, ați uitat când împărțeați la Vadul lui Vodă flaiere pentru PCRM? Ca fost agitator pentru PCRM, vă interzic să vorbiți așa. M-ați numit de câteva ori proastă, deși ați apărat în repetate rânduri toț azi Convenția de la Instanbul. Potrivit acesteia, dvs nu sunteți bărbat, ci gender. Numai un gender își poate permite să vorbească așa cu femeile. Ați plecat de la PCRM și ați devenit gender, îmi pare foarte rău”, i-a replicat Diana Caraman.

„Ați fi vrut dvs să aveți așa agitator, nu ați avut și nu o să aveți niciodată”, a răspuns Popșoi.

Deputații PAS și unii parlamentari din opoziție au votat, astăzi, în ședința Legislativului, Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente, întocmit la Minsk la 8 decembrie 1991, și a Protocolului la Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente, întocmit la Alma-Ata la 21 decembrie 1991. Procedura de vot a avut loc după numeroase replici între aleșii PAS și cei din opoziție și discursuri de la tribuna centrală.