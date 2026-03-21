Emmanuel Macron: Salut decizia R. Moldova de a se alătura Coaliției Voluntarilor

Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat că își dorește accelerarea parcursului european al Republicii Moldova, invocând progresele în reforme și rolul tot mai activ al țării în domeniul securității europene.

Într-o declarație pentru TVR Moldova, la finalul summitului de la Bruxelles, liderul de la Elysee a salutat decizia Chișinăului de a se alătura „Coaliției Voluntarilor”, pe care o consideră un semnal important, în actualul context de securitate.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Îmi doresc ca acest parcurs să se accelereze, având în vedere reformele realizate și promovate de președinta Maia Sandu. Cred că nivelul reformelor realizate, angajamentul european ferm pe care îl promovează și pe care îl susține și Guvernul R. Moldova, justifică pe deplin ca Europa să fie la înălțimea responsabilităților sale față de Republica Moldova. De altfel, vreau să salut decizia Republicii Moldova de a se alătura „Coaliției Voluntarilor” și de a participa la eforturile pentru asigurarea securității europene și a garanțiilor de securitate.”

La solicitarea TVR Moldova, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că autoritățile de la Chișinău și-au arătat disponibilitatea de a contribui la eforturile internaționale de menținere a păcii în Ucraina după încetarea ostilităților, inclusiv prin desfășurarea echipelor specializate de geniști pentru operațiuni de deminare civilă și instruirea geniștilor ucraineni.

Propunerile au fost prezentate partenerilor și urmează a fi discutate în cadrul Coaliției de voință.

„Coaliția voluntarilor” reprezintă o alianță informală de state care aleg să acționeze împreună, în afara structurilor tradiționale precum NATO sau Uniunea Europeană, pentru a sprijini securitatea regională, în special în contextul războiului din Ucraina. Inițiativa reunește, în prezent, aproximativ 30–35 de țări dispuse să ofere asistență militară, logistică și garanții de securitate, fără a exista însă o listă fixă de membri, participarea variind în funcție de angajamentele asumate.