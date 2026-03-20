„Poliția, încetați să mințiți.” Avocată, după ce doi polițiști au cerut 3 mii lei de la o lesbiană: Există înregistrare audio

Avocata Doina Ioana Străisteanu acuză Poliția că „vrea să-i scoată basma curată" pe cei doi oameni ai legii care au cerut 3000 de lei de la o tânără, pentru că ar fi lesbiană.

„Încetați să mințiți.

Angajații poliției din mașina de serviciu MAI 1004 s-au apropiat de Margarita și i-au smuls telefonul din mână, i-au citit corespondența privată cu partenera în Telegram, i-au văzut pozele private, au luat-o în derâdere, din discuția cu partenera au înțeles că este lesbiană și i-au afirmat că este ilegal în Moldova să ai așa poze în telefon (poze private).

Angajatul poliției a declarat că dacă o ia la sectorul de poliție, ea nu va mai putea depune acte pentru ședere legală (este cetățeană a Federației Ruse). Sub acest pretext el motiva și insista ca Margareta să achită “amenda” de 3000 lei pe loc. El insista să-i fie achitată “amenda”.

Partenera a venit și a început să fotografieze mașina de serviciu. Lucru care nu le-a plăcut angajaților și au început să se certe.

“Doriți amendă pentru fotografii LGBT” ? Asta a fost replica polițistului către ambele fete.

A fost sunat 112.

A venit al doilea echipaj, iar discuția a fost înregistrată de fete audio.

Acum dăm explicații la poliție, pentru a fixa incidentul.

Încetați să mințiți.

Să vă fie rușine.

Nu pentru că aveți așa colegi. Nu. Dar pentru că îi acoperiți pe acești colegi, să-i scoateți basma curată.

Rușine”, a scris.