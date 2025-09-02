Rețineri după descinderi masive: bani negri pentru politică în Moldova

Patru persoane au fost reținute astăzi după un val de 60 de percheziții coordonate de Poliție și Centrul Național Anticorupție la Chișinău și Comrat. Operațiunea face parte dintr-un dosar penal ce vizează suspiciuni grave de finanțare ilegală a unui partid politic, prin metode care au contaminat campaniile electorale cu bani murdari.

În anchetă figurează 17 persoane suspecte, printre care și funcționari din administrația locală. Descinderile au vizat inclusiv Primăria din Comrat, unde anchetatorii au ridicat documente și probe care indică o rețea bine organizată de plăți ilegale, mascate sub aparența unor activități politice.

Potrivit probelor, sumele de bani erau distribuite pentru diverse scopuri: acoperirea unor salarii neoficiale, cumpărarea de semnături necesare susținerii unor candidați și remunerarea activiștilor politici implicați în campanii. Practic, mecanismul ilegal a transformat finanțarea politică într-o piață subterană, în care loialitatea se cumpără la plic.

Reprezentanții CNA au anunțat că persoanele reținute au fost plasate în izolator, urmând să fie prezentate în fața instanței. Dosarul scoate la iveală nu doar corupția din spatele campaniilor electorale, ci și fragilitatea unui sistem democratic sufocat de bani negri și influențe obscure.

Între timp, liderul Respect Moldova, Marian Lupu, a declarat că aceste acțiuni sunt „inutile” în lipsa unor soluții pentru problemele sociale și a avertizat că partidul de guvernare PAS ar putea exploata asemenea dosare pentru a contesta rezultatele alegerilor. Astfel, Moldova rămâne prinsă între spectacolul perchezițiilor de dimineață și boala de seară a corupției, care pare imposibil de vindecat.