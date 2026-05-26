Risc de inundații la Strășeni: Peste 20 de locuințe ar putea fi evacuate preventiv

Autoritățile continuă intervențiile în raioanele Călărași, Strășeni și Ungheni, după ploile abundente din 22 mai și acumulările masive de apă înregistrate în ultimele zile. În orașul Strășeni, peste 20 de gospodării ar putea fi evacuate preventiv din cauza riscului de inundare provocat de creșterea nivelului apei în râul Ichel.

Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, precipitațiile abundente căzute într-un interval scurt au exercitat presiuni asupra râului Ichel, asupra digurilor de protecție și asupra celor șapte lacuri aflate în cascadă în zona satului Bularda.

Autoritățile avertizează că situația rămâne complicată din cauza acumulării continue a apei și a posibilității majorării debitului dinspre raionul Călărași spre aval, ceea ce ar putea duce la inundații în localitățile vulnerabile.

În zona străzii Luncilor din orașul Strășeni, echipele operative monitorizează situația pe parcursul nopții. Dacă va fi necesar, în dimineața zilei de 26 mai, Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sunt pregătite să evacueze preventiv locuitorii din peste 20 de case aflate în zona de risc.

Responsabilii precizează că populația din sectoarele vulnerabile a fost informată despre situația existentă și despre măsurile care ar putea fi aplicate.

Gestionarea situației este coordonată printr-o celulă de criză condusă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar Centrul Național de Management al Crizelor asigură coordonarea interinstituțională la nivel național. În zona afectată urmează să fie instalată și o tabără de câmp permanentă.

La intervenții participă aproximativ 180 de angajați și circa 45 de unități de tehnică aparținând IGSU, Inspectoratului General al Poliției, Administrației de Stat a Drumurilor, întreprinderii „Calea Ferată din Moldova”, autorităților locale și operatorilor privați.

În teren continuă lucrările de consolidare a digurilor cu saci de nisip, săparea șanțurilor pentru deversarea controlată a apei și monitorizarea permanentă a nivelului râurilor și bazinelor acvatice.

Totodată, circulația în zona podului de sub calea ferată din Strășeni a fost restricționată temporar, iar traficul a fost redirecționat pe rute alternative.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale în zonele afectate, să respecte indicațiile echipelor de intervenție și să manifeste prudență în apropierea râurilor, podurilor și digurilor. În situații de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.