Tensiunile de la biserica din Dereneu. Conexiuni politice și influențe externe

Comuna Dereneu din raionul Călărași a devenit scena unui conflict de durată între reprezentanții Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Moscovei, și cei ai Mitropoliei Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române. Disputa vizează controlul asupra bisericii din localitate, însă tensiunile au depășit demult dimensiunea religioasă, căpătând accente politice și sociale.

Conflictul a început în 2017, după ce preotul Florin Marin, care slujise timp de 26 de ani în cadrul Mitropoliei Moldovei, a decis, împreună cu o parte dintre enoriași, să treacă parohia la Mitropolia Basarabiei. Ulterior, Episcopia de Ungheni și Nisporeni a numit un alt preot, Alexandru Popa, care oficiază slujbe în biserică până în prezent, transmite cusens.md.

De atunci, în localitate coexistă două comunități religioase care revendică același lăcaș de cult. Preotul Florin Marin susține slujbele într-o încăpere din curtea bisericii, afirmând că nu are acces în edificiul principal de aproape opt ani.

Litigiul privind dreptul de administrare a bisericii a ajuns în instanță. Potrivit investigației CuSens, după mai mulți ani de procese, instanțele au decis definitiv că biserica rămâne în gestiunea Mitropoliei Basarabiei. Cu toate acestea, conflictul din teren a continuat.

Tensiuni și intervenția poliției

Un nou episod tensionat a avut loc pe 10 februarie 2026, când zeci de preoți și enoriași ai Mitropoliei Moldovei au venit la biserica din Dereneu. Potrivit imaginilor și informațiilor prezentate în investigație, participanții au rupt cordonul poliției și au pătruns în lăcașul de cult, unde au organizat o slujbă religioasă.

În urma incidentelor, șase persoane, inclusiv primarul localității, Vasile Revenco, au fost reținute și ulterior puse sub învinuire. Organele de drept au deschis patru cauze penale pentru huliganism, ultraj, vandalism și violență în familie.

Autorii investigației afirmă că printre participanții la proteste s-au aflat persoane din afara localității, inclusiv activiști implicați anterior în manifestații antiguvernamentale și persoane asociate organizației de tineret „Next Generation”, afiliată partidului „Renaștere”.

Referiri la influențe politice și conexiuni cu Federația Rusă

Investigația face referire și la participarea unor politicieni și influenceri cunoscuți pentru promovarea mesajelor proruse. La una dintre slujbele organizate în februarie ar fi participat și liderul PSRM, Igor Dodon, alături de deputații Grigore Novac și Pavel Voicu.

Totodată, în material sunt menționate persoane care ar fi participat anterior la programe și deplasări organizate în Federația Rusă de organizația „Eurasia”, structură despre care Serviciul de Informații și Securitate a avertizat că ar promova mesaje anti-UE în Republica Moldova.

Printre cei pomeniți se numără mai mulți tineri activiști, dar și preoți care au participat la pelerinaje în Rusia. Unii dintre aceștia au fost surprinși ulterior la manifestațiile de la Dereneu.

Reacțiile celor implicați

Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei afirmă că își doresc aplicarea hotărârilor judecătorești și respectarea dreptului comunității de a-și alege apartenența religioasă.

De cealaltă parte, reprezentanții Mitropoliei Moldovei susțin că acțiunile lor au urmărit apărarea „bisericii canonice” și acuză tentative de preluare forțată a lăcașurilor de cult.

Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Vadim Corostinschi, a declarat că preoții și credincioșii au mers la Dereneu pentru o „rugăciune comună”, după ce au considerat că accesul în biserică le-ar fi fost limitat.

Preotul Alexandru Popa nu a acceptat să ofere comentarii echipei de investigație.

Un fenomen mai amplu

Cazul de la Dereneu nu este singular. Potrivit investigației, în ultimii ani, mai ales după declanșarea războiului din Ucraina, peste 70 de biserici ar fi trecut de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei.

Disputa dintre cele două structuri religioase continuă să genereze tensiuni în mai multe localități din Republica Moldova, pe fondul dezbaterilor privind influența Federației Ruse și orientarea geopolitică a țării.