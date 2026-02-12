RISE Moldova, declarată indezirabilă în Rusia. Colaboratorii riscă închisoare

Organizația neguvernamentală de investigație RISE Moldova a fost declarată indezirabilă pe teritoriul Federației Ruse, printr-o decizie a Procuraturii Generale și a Ministerului Justiției de la Moscova. În consecință, cetățenii ruși care colaborează cu organizația sau îi oferă sprijin financiar riscă amenzi de până la 6.000 de dolari și pedepse cu închisoarea de până la șase ani.

RISE Moldova este autorul a zeci de investigații privind prezența militară rusă în Republica Moldova, inclusiv despre recrutarea cetățenilor moldoveni din regiunea transnistreană în armata rusă și despre invazia Federației Ruse în Ucraina.

Într-un interviu acordat postului public Moldova 1, jurnalistul de investigație Vladimir Thorik a declarat că redacția va continua să publice materiale despre influența Rusiei în Europa de Est, în Caucaz și în Asia Centrală.

Potrivit acestuia, din 2020, echipa RISE analizează influența Kremlinului și a serviciilor speciale ruse asupra Republicii Moldova, investigând activitatea politicienilor moldoveni și a propagandiștilor plătiți de Moscova, precum și planurile strategice ale Federației Ruse pentru țară până în anul 2030. El a precizat că investigațiile au detaliat rețelele de influență ale Rusiei, atât prin intermediul serviciilor speciale, cât și prin actori locali, inclusiv oameni de afaceri implicați în activități pro-ruse.

Thorik i-a menționat, în acest context, pe Ilan Șor și Vlad Plahotniuc, despre care a afirmat că ar promova narațiuni favorabile Rusiei, adăugând că ultimul ar fi menținut statul captiv timp de aproximativ un deceniu.

RISE Moldova este prima organizație din Republica Moldova declarată indezirabilă pe teritoriul Federației Ruse. În urma acestei decizii, oficialilor ruși și altor actori finanțați de Kremlin le este interzis să ofere declarații pentru redacție.

Jurnalistul a explicat că activitatea organizației nu se limitează la Republica Moldova, ci vizează și spațiul caucazian și Asia Centrală, unde Rusia desfășoară, potrivit investigațiilor, acțiuni de influență. El a subliniat că aceste materiale sunt realizate prin intermediul unor rețele internaționale de cooperare și al unor proiecte ample de investigație.

Potrivit lui Vladimir Thorik, decizia autorităților ruse reflectă, într-o anumită măsură, recunoașterea capacității RISE de a investiga mecanismele de influență ale Rusiei în diverse state. El a menționat că, în ultimii șase ani, organizația a obținut constant declarații din partea unor surse apropiate Kremlinului, element esențial pentru documentarea investigațiilor.

Thorik a mai afirmat că o investigație jurnalistică presupune interacțiune directă cu sursele din domeniul analizat și a sugerat că declararea RISE drept organizație indezirabilă ar putea avea ca scop limitarea accesului redacției la surse din cercurile apropiate conducerii ruse, din partidele proruse și din rândul activiștilor civici din Republica Moldova și din alte state.

În pofida restricțiilor și riscurilor generate de această decizie, organizația și-a reafirmat intenția de a-și continua activitatea. Vladimir Thorik a precizat că membrii echipei nu sunt activiști civici, ci jurnaliști care analizează și descriu procesele politice și sociale, iar decizia de a răspunde sau nu solicitărilor de interviu aparține exclusiv persoanelor vizate.