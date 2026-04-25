România a egalat Polonia la salariu și a depășit Bulgaria, Grecia, Ungaria, Slovacia

Luxemburg are cel mai mare salariu mediu pentru un angajat cu normă întreagă din Europa, de aproape 83.000 de euro. Țările nordice și cele din Europa de Vest domină partea superioară a clasamentului. În multe state din Europa de Est și de Sud, salariile sunt mai mici de jumătate față de cele din țările cu cele mai mari venituri.

Salariile diferă considerabil între țările europene, iar contrastul este vizibil mai ales între Europa de Est și Europa de Vest. În timp ce unii angajați europeni au salarii comparabile cu cele din Statele Unite, alții încasează mai puțin de 20.000 de euro pe an (aproximativ 23.700 de dolari), ceea ce evidențiază diferența mare de venituri din economia europeană.

Această vizualizare prezintă salariul mediu anual pentru angajații cu normă întreagă din fiecare țară europeană în 2024, folosind date de la Eurostat și OECD. Valorile din OECD au fost convertite în euro folosind cursurile de schimb din 2024, scrie VisualCapitalist. Țările europene cu cele mai mari salarii Luxemburg ocupă primul loc în Europa, cu un salariu mediu pentru un angajat cu normă întreagă de aproximativ 83.000 de euro, fiind și una dintre țările cu cele mai mari salarii din lume.

Pe lângă faptul că economia este susținută de industrii bine plătite, precum IT și finanțe, Luxemburg utilizează și un sistem de indexare a salariilor, care ajustează automat veniturile în funcție de inflație pentru a menține puterea de cumpărare. România are printre cele mai mici salarii, dar depășește Bulgaria, Grecia, Ungaria sau Slovacia și este pe același nivel cu Polonia.