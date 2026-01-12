România, cel mai mare producător de gaz din UE

Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România dispune de suficiente rezerve de gaze naturale pentru sezonul rece și nu este afectată de sprijinul energetic acordat Republicii Moldova și Ucrainei.

Oficialul a respins afirmațiile apărute în spațiul public din România, potrivit cărora țara ar avea dificultăți energetice din cauza ajutorului oferit statelor vecine.

„Este o teză falsă. România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. Extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de metri cubi de gaze și avem depozite de aproximativ 3 miliarde de metri cubi, umplute în proporție de circa 68%”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a mai precizat că România se află cu aproximativ 15% peste media Uniunii Europene în ceea ce privește nivelul de stocare a gazelor și că, la începutul sezonului rece, la 1 noiembrie, a fost singura țară din UE care avea depozitele umplute integral.

Potrivit acestuia, autoritățile române au cerut operatorilor din domeniu să achiziționeze gaze încă din perioada verii, când prețurile erau mai mici, ceea ce a permis completarea depozitelor și reducerea riscurilor pentru iarnă.

„Indiferent de condițiile meteo, România va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub nicio presiune”, a mai spus ministrul.

Bogdan Ivan a subliniat că România nu mai importă gaze din Federația Rusă din anul 2023, ceea ce reduce vulnerabilitatea față de eventuale presiuni energetice.

În același timp, oficialul a afirmat că România joacă un rol regional important, inclusiv prin furnizarea de gaze către Republica Moldova. Potrivit ministrului, România importă inclusiv gaze naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite, pe care le comercializează către Republica Moldova, și tranzitează gaze către Ucraina.

„Aceste operațiuni aduc venituri și un plus economic pentru companiile românești”, a declarat Bogdan Ivan, menționând că România utilizează și gaze provenite din alte state pentru a sprijini țările vecine, obținând profit din activitatea de tranzit și furnizare.