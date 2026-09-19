„Este o încălcare gravă a suveranității”: Reacția MAE, la o zi după explozia de la Colonița

La o zi după explozia produsă în apropierea localității Colonița, Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție. MAE susține că în urma deflagrației au fost depistate componente asemănătoare celor ale unei drone fără pilot și califică pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova drept o încălcare gravă a suveranității țării.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm incidentul produs în apropierea localității Colonița, unde, în urma unei deflagrații, au fost depistate componente asemănătoare celor ale unei drone fără pilot, dotată cu sistem de propulsie turboreactiv. Acest incident reprezintă o nouă consecință gravă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care continuă să pună în pericol securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor noștri.

Efectele atacurilor rusești asupra Ucrainei nu se opresc la granițele acesteia. Orice pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării noastre. Republica Moldova condamnă ferm războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și reiterează apelul ca Rusia să înceteze acțiunile care pun în pericol vieți omenești și securitatea statelor din regiune”, se arată în comunicatul emis de MAE.