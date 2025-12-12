România, motor economic pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european

Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere de lucru cu viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, discuțiile fiind axate pe stadiul actual al relațiilor economice dintre Republica Moldova și România. Întâlnirea a reconfirmat faptul că agenda bilaterală rămâne încărcată de proiecte concrete, cu accent pe dezvoltare, interconectare și sprijin pentru parcursul european al Chișinăului.

Cei doi oficiali au trecut în revistă cooperarea economică deja existentă, în care România joacă rolul de principal partener comercial al Republicii Moldova și un susținător constant al investițiilor și proiectelor de infrastructură. S-a discutat despre potențialul de extindere a schimburilor de mărfuri și servicii, despre facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața românească și europeană și despre noi domenii în care mediul de afaceri din cele două state poate colabora mai strâns.

O componentă importantă a dialogului a vizat dezvoltarea economică și digitalizarea, domeniu în care România și-a exprimat disponibilitatea de a împărtăși experiența sa de stat membru al Uniunii Europene. Implementarea unor proiecte comune în zona economiei digitale, modernizarea infrastructurii IT, dezvoltarea serviciilor electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri au fost prezentate drept direcții prin care Chișinăul își poate accelera alinierea la standardele europene.

Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a subliniat că această cooperare nu este una conjuncturală, ci robustă și strategică, construită pe o relație de încredere și pe obiectivul clar al integrării economice a Republicii Moldova în spațiul european. România se poziționează ca principal susținător al Chișinăului la nivel regional și în cadrul instituțiilor UE, oferind nu doar sprijin politic, ci și instrumente concrete pentru modernizarea economiei și a administrației.

În acest context, a fost reafirmată importanța proiectelor transfrontaliere, a investițiilor în infrastructură, energie, logistică și educație, care consolidează legăturile dintre cele două maluri ale Prutului. Cooperarea în domeniul dezvoltării regionale și al sprijinului pentru mediul privat din Republica Moldova este văzută ca un mijloc direct de a crește bunăstarea populației și de a oferi companiilor locale acces la rețele și piețe mai largi.

Mesajul transmis la finalul întrevederii este că România va continua să rămână cel mai important partener și avocat al Republicii Moldova în drumul său spre integrarea europeană. Prin proiecte economice, digitale și de infrastructură, relația bilaterală este orientată spre rezultate tangibile pentru cetățeni, astfel încât cooperarea să nu rămână doar la nivel declarativ, ci să se vadă în dezvoltarea concretă a economiei moldovenești.