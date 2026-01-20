România va construi primii kilometri de autostradă din Moldova cu fonduri europene

România va construi primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene prin programul SAFE.

Tronsonul va reprezenta continuarea peste Prut a Autostrăzii A8 – cunoscută și ca Autostrada Unirii – și va facilita accesul șoferilor moldoveni către Europa, dar și al românilor către Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul unei emisiuni la TVR de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu.

Oficialul a subliniat că proiectul are atât o semnificație strategică, cât și una simbolică:

„De șase ani spun că unim România prin infrastructură. Acum am ajuns în momentul în care unim prin infrastructură și Republica Moldova de România. Și îmi place să spun că nu doar moldovenii vor avea acces spre România și Europa de Vest, ci și românii vor avea acces în Republica Moldova, spre Chișinău, pentru a-și cunoaște mai bine frații de peste Prut”.

Lansarea licitației pentru proiectare și execuție reprezintă „unul dintre cei mai importanți pași” în dezvoltarea obiectivului. Procedura este accelerată, întrucât termenele discutate cu Comisia Europeană sunt foarte strânse.

„Până în luna mai trebuie să avem contractul de proiectare și execuție semnat, astfel încât să intrăm imediat în ultima fază de proiectare. Estimăm că, cel târziu în primăvara anului 2027, vor începe efectiv lucrările în teren”, a precizat Scrioșteanu.

Tronsonul transfrontalier va măsura aproximativ 100 de kilometri, de la Pașcani până la Ungheni. Primul lot este deja adjudecat de un constructor, alte două loturi se află în licitație, iar segmentul care include lucrările de pe teritoriul Republicii Moldova este integrat în ultima porțiune, derulată printr-o procedură accelerată.

„Nu vorbim doar de primii 5 kilometri de autostradă care vor fi construiți în Republica Moldova, ci și de un obiectiv logistic important: un nod intermodal și o platformă care va conecta autostrada cu sistemul feroviar”, a adăugat oficialul.

El a subliniat că autoritățile române colaborează permanent cu instituțiile de la Chișinău pentru depășirea obstacolelor administrative, deoarece proiectul reprezintă o premieră:

„Nu este ușor ca România să construiască infrastructură pe teritoriul Republicii Moldova, dar sunt convins că atât ministerele, cât și companiile de drumuri din ambele țări vor face tot posibilul pentru respectarea calendarului”.

Potrivit estimărilor prezentate, anul 2030 este termenul-țintă pentru ca această infrastructură să fie dată în trafic.