„OLX-ul ANAF”: platformă publică pentru marfa confiscată, ca să dispară vânzările „pe sub mână”

ANAF își pregătește propria platformă online de vânzări, botezată intern „OLX-ul ANAF-ului”, prin care bunurile confiscate în urma controalelor vor fi scoase la licitație sau la vânzare în mod transparent. Ideea este simplă: toate produsele ridicate din acțiunile de control – de la textile și electronice până la marfă de depozit – vor fi listate într-un singur loc, accesibil oricărui cumpărător, pentru a elimina suspiciunea că ajung „pe sub mână” la anumiți privilegiați. Proiectul este finanțat prin PNRR și urmărește digitalizarea completă a acestui proces.

Șeful ANAF explică faptul că, înainte de a ajunge pe platformă, marfa confiscată trece printr-un filtru de siguranță și calitate. Instituția este obligată prin lege să verifice, împreună cu ANPC și alte autorități de protecție a consumatorului, dacă produsele pot fi puse în consum fără riscuri. Multe dintre bunuri provin din comerț la negru, fără documente sau certificări, iar o parte ar putea fi periculoase sau neconforme. Doar ceea ce trece de aceste verificări ar urma să fie scos la vânzare online.

Noua platformă va funcționa ca un marketplace clasic: fotografii, descrieri, prețuri și proceduri clare de achiziție. Orice persoană interesată ar putea licita sau cumpăra direct, în funcție de tipul de vânzare stabilit de ANAF. Instituția promite că toate licitațiile și adjudecările vor fi vizibile, cu reguli publice și fără „portițe” pentru aranjamente în spatele ușilor închise. Practic, se mută pe internet un proces care până acum era greoi, birocratic și greu de urmărit.

Contextul vine după mai multe operațiuni masive de control, inclusiv în mari complexe comerciale și pe platforme online, unde ANAF și Antifrauda au confiscat marfă și bani de zeci de milioane de lei. Oficialii spun că modul de lucru al site-urilor folosite pentru evaziune este tot mai sofisticat, cu firme greu de identificat în spate, iar statul trebuie să răspundă cu instrumente digitale la fel de moderne. „OLX-ul ANAF-ului” este gândit ca o piesă din acest puzzle.

Mesajul transmis de conducerea Fiscului este că transparența trebuie să înlocuiască miturile. În loc de zvonuri despre cine „prinde” marfa confiscată, va exista o platformă unde orice utilizator poate vedea ce se vinde, la ce preț și în ce condiții. Statul recuperează bani la buget, iar contribuabilii pot cumpăra legal bunuri care altfel ar fi rămas prin depozite sau ar fi fost distruse.