UE investește 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a Republicii Moldova

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas, condamnă ferm survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, calificând incidentul drept „inacceptabil” și periculos pentru aviația civilă.

„Violările spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești sunt inacceptabile și pun în pericol traficul aerian civil. (…) Cerul R. Moldova nu poate deveni o victimă colaterală a războiului Rusiei”, a scris oficialul european pe platforma X.

Kaja Kallas a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru consolidarea securității Republicii Moldova și a anunțat că UE investește 20 de milioane de euro în acest an în modernizarea și întărirea apărării aeriene a țării.

Menționăm că, în noaptea de 29 noiembrie, două drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. În urma incidentului, considerat un risc major pentru siguranța aeronautică, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de o oră și 10 minute, între 22:43 și 23:53, măsura fiind dispusă de Autoritatea Aeronautică Civilă printr-un NOTAM de urgență.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că dronele, identificate de partea ucraineană ca fiind de tip Gherbera, au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka (reg. Odesa) – Vărăncău (regiunea din stânga Nistrului). Patrulele Sectorului Poliției de Frontieră Otaci au raportat zgomote specifice aparatelor de zbor fără pilot.

Din motive de securitate, două aeronave aflate în procedură de aterizare – Paris–Chișinău (5F 5902) și Barcelona–Chișinău (5F 5512) – au fost redirecționate către aeroportul din Bacău, iar o cursă spre Sharm El-Sheikh (4V 7503) a fost menținută temporar la sol. Spațiul aerian a fost redeschis parțial după ora 23:32, cu restricții în zona de nord până la confirmarea ieșirii complete a dronelor.