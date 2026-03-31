Rudele adolescentului găsit spânzurat la Bălți nu cred că acesta s-a sinucis

Mama și sora lui Bogdan Panțîr, un adolescent de 15 ani găsit spânzurat pe 6 martie la Bălți, au făcut publice mai multe detalii despre ultimele săptămâni din viața băiatului, despre mesajele de amenințare pe care acesta le-ar fi primit pe Telegram și despre circumstanțele din ziua tragediei. Cele două spun că nu cred în versiunea sinuciderii și cer o anchetă amplă, invocând mai multe neclarități.

Andriana Panțîr, mama băiatului, a declarat în cadrul emisiunii lui Adrian Prodan că nu este de acord cu versiunea prezentată de Poliție. Femeia a povestit că se afla la muncă în Israel în momentul tragediei și a aflat despre cele întâmplate în urma unui apel primit de la sora fostului soț.

„De 10 ani muncesc acolo. Am primit un apel de la sora fostului soț, care am fost întrebată dacă sunt la curent cu ce se petrece în Moldova. Am simțit că ceva nu e în regulă, dar nu mi-am dat seama că unul dintre copii nu mai există. Mi-a spus să o apeleze pe fiica mai mare și atunci mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat cu fiul meu. Nu știam ce anume, dar am înțeles. Am sunat-o pe Doina și mi-a spus că Bogdan nu mai este, că l-au găsit spânzurat.”

Potrivit femeii, cu ajutorul Ambasadei Republicii Moldova în Israel, a reușit să-și cumpere un bilet de avion din țara vecină și să revină în Republica Moldova, unde a ajuns pe 8 martie, în ziua de duminică.

„Eram în panică, în stare de șoc, dar am înțeles că prin orice metodă și cu orice scop trebuie să ajung la înmormântarea fiului, să-i fiu alături. Am ajuns acasă duminică, pe 8 martie.”

Mama adolescentului a spus că, imediat după revenirea în țară, nu a mers la Poliție, deoarece familia se ocupa de pregătirile pentru înmormântare. Ea a afirmat că au mers direct la Casa de Adio, unde au stat toată ziua și toată noaptea, și a adăugat că la morgă nu li s-ar fi permis să îl vadă.

Femeia a invocat și mai multe neconcordanțe care, în opinia ei, pun sub semnul întrebării ipoteza sinuciderii. Ea a spus că, din cele observate de familie, urmele de pe gâtul băiatului nu ar corespunde cu imaginile care ar fi fost expediate prietenei lui Bogdan de pe telefonul acestuia. Mama a mai afirmat că i se pare neverosimil că adolescentul s-ar fi fotografiat singur în acele momente și i-ar fi trimis imaginile prietenei.

În același timp, Andriana Panțîr a relatat că a încercat să discute cu prietena fiului ei la înmormântare, însă conversația nu a avut loc, deoarece sora mai mare a fetei ar fi intervenit și ar fi cerut să fie lăsată în pace.

Mama băiatului a mai spus că relația ei cu Bogdan nu era foarte apropiată, adolescentul fiind mai apropiat de tatăl său, în contextul în care părinții sunt divorțați. Ea a explicat că încerca să vorbească cu fiul ei, însă acesta o ignora adesea, pe fondul tensiunilor dintre părinți. În ultima perioadă înainte de plecarea ei peste hotare, băiatul ar fi stat mai mult cu tatăl său.

Femeia a precizat că nu îi trimitea personal bani, însă susține că adolescentul avea tot ce îi trebuia și că surorile îl ajutau inclusiv financiar. La un moment dat, spune ea, a insistat ca băiatului să nu i se mai dea bani direct în mână. Discuțiile cu el vizau, în principal, școala, comportamentul și relația cu iubita sa. Totodată, mama afirmă că în ultima perioadă Bogdan lipsea mai des de la ore și că avea impresia că „ceva se întâmpla acolo” și că acesta se simțea ignorat.

Andriana Panțîr a mai relatat că una dintre ultimele discuții telefonice cu fiul ei a avut loc pe 18 februarie, când i-a promis că va reveni în țară pe 21 aprilie. Potrivit ei, adolescentul i-ar fi spus că are nevoie de pașaport, fără să-i explice exact pentru ce. Femeia presupune că ar fi vrut să plece peste hotare, la tatăl său. Ea a menționat și că tatăl băiatului nu ar fi participat la înmormântare.

Tot mama a povestit că, în acea convorbire, fiul ei i-ar fi spus că în viața lui se întâmplă, zi de zi, lucruri grele, însă a refuzat să ofere explicații. Femeia a mai spus că băiatul venea uneori bătut acasă, fără să povestească ce s-a întâmplat, și că, deși a practicat boxul o perioadă, ulterior a renunțat, fără ca ea să știe de ce. Ultima discuție dintre ei ar fi avut loc pe 28 februarie.

Mama adolescentului susține că a aflat de la unii băieți prezenți la înmormântare că Bogdan ar fi preferat să discute cu bărbați mai mari decât el, care ar fi avut probleme cu legea. Ea a mai spus că i s-a relatat și despre o deplasare a băiatului la Chișinău, unde ar fi vrut să obțină un pistol, dar că ar fi renunțat în ultimul moment.

Femeia afirmă că nu crede că fiul ei s-a sinucis și susține că acesta ar fi putut fi „ajutat”. În același context, ea și-a exprimat neîncrederea în modul în care este gestionată ancheta la Bălți și a invocat, printre altele, faptul că, din câte cunoaște, nu ar fi fost ridicate amprente și nici telefonul băiatului nu ar fi fost deblocat până în prezent.

Și sora mai mare a lui Bogdan, Doina, a făcut declarații despre ultimele săptămâni din viața adolescentului. Ea a spus că, în ultima perioadă, fratele ei stătea mai mult în casă, lucru care i s-a părut ciudat, dar pe care l-a pus pe seama vremii reci. Acum însă crede că acesta s-ar fi implicat în ceva despre care familia nu știa nimic și a cerut Poliției din Bălți să identifice exact ce s-a întâmplat.

Doina a relatat că se afla la serviciu în seara tragediei, iar în jurul orei 20:00, în timp ce mergea spre casă, a fost sunată de doi băieți care i-au spus că Bogdan ar fi publicat pe stories un video în care anunța că vrea să-și ia viața. Tânăra spune că și-a sunat imediat sora, care era cu mașina, și, împreună, au mers la o clădire părăsită din apropierea parcului, unde l-au căutat.

Sora băiatului susține că ea și sora ei au fost cele care l-au găsit și l-au coborât, fiind ajutate de doi băieți. Tot ea afirmă că poziția în care era găsit adolescentul ridică semne de întrebare. Lângă el, spune Doina, se aflau rucsacul și un bilet de adio, scris în limba rusă, despre care familia consideră că ridică la rândul său mai multe întrebări.

În declarațiile sale, Doina a mai spus că în acel bilet apărea și referirea la un „barîga”, iar familia consideră suspectă această mențiune. Potrivit surorii, Bogdan nu ar fi compromis de unul singur numele acelei persoane și este de părere că a fost constrâns să scrie astfel.

La final, familia a spus că adolescentul ar fi primit amenințări pe Telegram și a invocat și alte circumstanțe pe care le consideră stranii, inclusiv aspecte petrecute în ziua înmormântării și după aceasta. Mama și sora băiatului cer ca toate aceste elemente să fie verificate minuțios de anchetatori.