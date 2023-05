Rusia, abandonată de 3 dintre aliații săi la ultimul vot ONU privind „agresiunea” împotriva Ucrainei

China, Armenia și Kazahstanul s-au alăturat marți, 2 mai, majorității țărilor lumii care au votat pentru rezoluția A77/L65 a ONU, istoricul Serghei Radcenko explicând pe pagina sa de Twitter că opțiunea Beijingului este cu atât mai interesantă încât acesta s-a abținut de la toate voturile organizației internaționale privind războiul din Ucraina.

Radcenko, care este considerat unul dintre cei mai reputați specialiști în probleme legate de Rusia, afirmă că rezoluția nu condamnă explicit agresiunea împotriva Ucrainei, ci doar „recunoaște” că aceasta a creat „provocări fără precedent”.

I’ll briefly touch on Armenia & Kazakhstan (Russia’s treaty allies) later; here, let me just focus on China. China previously abstained on resolutions that touch on the war in Ukraine, so voting yes is indeed a new departure. Let’s take a look at the language of resolution. Oops. pic.twitter.com/u95EJdZABW

