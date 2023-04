Volodimir Zelenski anunță că a avut o convorbire telefonică ”lungă şi semnificativă” cu liderul chinez

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că a avut o convorbire telefonică ”lungă şi semnificativă” cu președintele chinez Xi Jinping şi a declarat că speră că aceasta va da un impuls relaţiilor cu Beijingul. Menționăm că convorbirea a fost confirmată şi de Beijing, anunţă Reuters şi News.ro.

„Am avut o convorbire telefonică lungă şi semnificativă cu preşedintele Xi Jinping”, a scris liderul de la Kiev pe pagina sa de Twitter. ”Cred că această convorbire, precum şi numirea ambasadorului Ucrainei în China, vor da un impuls puternic dezvoltării relaţiilor noastre bilaterale”, a menţionat președintele ucrainean.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine’s ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.

