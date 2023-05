Rusia acuză SUA pentru atacul cu drone asupra Kremlinului. „Astfel de atacuri teroriste, nu se iau la Kiev, ci la Washington”

Rusia a acuzat joi, 4 mai, Statele Unite că se află în spatele a ceea ce ea susţine că a fost un atac cu dronă asupra Kremlinului cu scopul de a-l ucide pe Vladimir Putin, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut această afirmaţie într-un briefing de presă, spunând că Washingtonul ar trebui să fie conştient de faptul că Rusia ştia că SUA selectează ţintele, iar Ucraina nu face decât să implementeze planurile americane. El nu a furnizat nicio dovadă care să sprijine afirmaţia de implicare a SUA.

Ucraina a negat implicarea în incident miercuri dimineaţă, când imaginile video au arătat două obiecte zburătoare apropiindu-se de Kremlin şi unul explodând cu o lumină puternică.

”Încercările de a nega acest lucru, atât la Kiev, cât şi la Washington, sunt, desigur, absolut ridicole. Ştim foarte bine că deciziile cu privire la astfel de acţiuni, astfel de atacuri teroriste, nu se iau la Kiev, ci la Washington”, a spus Peskov.

De asemenea, acesta a susţinut că Statele Unite au ales adesea atât ţintele pe care trebuie să le atace Ucraina, cât şi mijloacele de atac.

”Acest lucru este, de asemenea, adesea dictat de peste Ocean. Noi ştim bine acest lucru (…) La Washington trebuie să se înţeleagă clar că ştim asta” a adăugat el.

Kremlinul a declarat că îşi rezervă dreptul de a se răzbuna, dar nu a spus sub ce formă.

Peskov a afirmat că Rusia are mai multe opţiuni, iar răspunsul, când va veni, va fi atent luat în considerare şi echilibrat. El a mai precizat că o anchetă urgentă este în desfăşurare, dar nu a putut spune când vor fi cunoscute rezultatele.

În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt a spus, potrivit AFP, că Putin lucrează joi din incinta Kremlinului, unde securitatea va fi întărită.

Putin ”lucrează la Kremlin, va avea o discuţie importantă cu ministrul dezvoltării economice”, a declarat Peskov.

Vă amintim că miercuri, 3 mai, o înregistrare video, a apărut pe rețelele de socializare rusești arată o coloană de fum deasupra Kremlinului, autoritățile ruse afirmând că forțele armate ucrainene au încercat să îl asasineze pe Vladimir Putin într-un atac cu dronă, relatează Reuters. Ulterior a apărut și o filmare cu momentul în care ceea ce pare a fi o dronă explodează fix deasupra Kremlinului.

Înregistrarea video a fost filmată în timpul nopții a fost distribuită miercuri dimineața pe un grup de Telegram al locuitorilor unui cartier aflat de cealaltă parte a râului Moskva față de Kremlin, fiind ulterior preluată de presa de stat rusă.

