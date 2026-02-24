Mesaj de unitate la Chișinău: Moldova, România și Ucraina își reafirmă solidaritatea

Deputați, miniștri, ambasadori și alți oficiali de rang înalt din Republica Moldova, România și Ucraina au participat, astăzi, la Chișinău, la un eveniment dedicat transmiterii unui mesaj de speranță pentru poporul ucrainean, afectat de patru ani de război. Invitații au urmărit un film și au vizitat o expoziție de fotografie care prezintă povești ale copiilor ucraineni ce înfruntă frigul, întunericul și frica de la declanșarea conflictului.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a reiterat sprijinul Chișinăului pentru Kiev.

„Mulțumim pentru toată jertfa dumneavoastră. Suntem și o să fim alături de dumneavoastră. Sunteți prietenii noștri, frații noștri. Slavă Ucrainei. Slavă eroilor, celor care sunt în prima linie, care luptă”, a declarat Igor Grosu.

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a subliniat impactul regional al agresiunii ruse.

„Aici, în Republica Moldova, putem simți zilnic impactul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, iar războiul de alături este însoțit de atacuri hibride care subminează stabilitatea voastră și a întregii regiuni. Moldova a dat dovadă de solidaritate extraordinară față de Ucraina și și-a deschis ușile pentru refugiați, oferind protecție și speranță în cele mai sumbre timpuri”, a afirmat diplomatul european.

La rândul său, ministrul Economiei din România, Ambrozie-Irineu Darău, a declarat că solidaritatea dintre Republica Moldova, România și Ucraina trebuie menținută inclusiv în perspectiva reconstrucției.

„Momentul reconstrucției Ucrainei, atunci când se va întâmpla, trebuie să îi găsească și pe cei din Republica Moldova și pe cei din România gata să ne dăm mâinile cu ucrainenii și să reconstruim această țară. Cred că legăturile dintre România și Republica Moldova s-au intensificat mult în ultimii ani, la fel și schimburile economice și mobilitatea între oameni”, a spus oficialul român.

Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a vorbit despre suferințele continue ale poporului ucrainean.

„Ucraina și poporul ucrainean trec prin încercări foarte grele. Toate necazurile, toate atrocitățile care s-au întâmplat în primele zile ale războiului continuă și astăzi. Noi spunem că acea zi de 24 februarie continuă deja de patru ani”, a declarat Paun Rohovei.

În cadrul aceleiași ceremonii, ministrul Educației, Dan Perciun, a înmânat reprezentanților Ambasadei Ucrainei scrisori colectate de la elevi din toate raioanele Republicii Moldova, destinate copiilor din Ucraina, ca gest de solidaritate și susținere.