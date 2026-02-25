Slovacia a oprit energia electrică spre Ucraina. Oficial guvernamental de la Kiev: „Nu e o problemă. Putem construi reţele cu România”

Ucraina nu va avea probleme în asigurarea energiei electrice pentru consumul intern, dacă Slovacia va sista exporturile, a declarat, marţi, pentru Agerpres, şeful Agenţiei de Stat pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Infrastructurii, Serhii Suhomlin.

Oficialul guvernamental de la Kiev susţine că energia sistată de Slovacia ar putea fi compensată cu cea importată din Polonia sau din alte state europene.

„În momentul de faţă, situaţia nu este critică. Slovacia nu a furnizat Ucrainei o cantitate atât de mare de energie. Intrăm în primăvară, ziua este mai lungă şi în Ucraina avem posibilitatea de a obţine energie din sistemele fotovoltaice, echilibrând sistemul energetic. Acea energie pe care ne-ar fi putut-o oferi Slovacia nu ne pune probleme. Şi Polonia, şi alte ţări furnizează cantităţi suficiente”, a explicat Suhomlin.

Pe de altă parte, şeful Agenţiei de Stat pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Infrastructurii din Ucraina vorbeşte despre perspectiva dezvoltării unor reţele de electricitate în comun cu România.

„Cu România avem o mare perspectivă. Putem construi noi reţele electrice de înaltă tensiune. Cu România pot fi construite două linii. Nu este uşor, dar este fezabil acest proiect”, a adăugat Serhii Suhomlin.