Rusia nu mai are ce să arate rușilor! Kremlinul invocă amenințări teroriste și reduce parada de 9 mai din Piața Roșie

Autoritățile ruse au anunțat că parada militară din 9 mai, organizată anual în Piața Roșie, nu va include întreaga tehnică militară, evenimentul urmând să se desfășoare într-un format redus. Motivul invocat este legat de presupuse riscuri de securitate.

Anunțurile au fost făcute de Ministerul rus al Apărării și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a declarat că decizia este influențată de ceea ce Moscova numește „amenințări teroriste” din partea Ucrainei.

„Regimul de la Kiev, care pierde teren pe câmpul de luptă în fiecare zi, a lansat acum activități teroriste de amploare. Având în vedere această amenințare, desigur, se iau toate măsurile pentru a minimiza pericolul. Va exista o paradă. Anul trecut a fost o paradă aniversară, una de amploare, așa cum se aștepta la o aniversare semnificativă. De această dată nu este o aniversare, dar parada va avea loc într-un format redus”, a declarat Peskov, citat de Meduza.

Potrivit autorităților ruse, măsurile vizează reducerea riscurilor în contextul războiului din Ucraina, însă evenimentul nu va fi anulat.

Ministerul rus al Apărării a precizat că evenimentul de 9 mai va include reprezentanți ai tuturor ramurilor forțelor armate, însă în unele cazuri vor fi prezentate secvențe video, inclusiv cu trupele aflate în Ucraina. Aeronavele militare vor fi ridicate în aer deasupra centrului Moscovei la finalul paradei.

Concomitent, presa rusă de opoziție scrie că pe 5, 7 și 9 mai în Moscova vor exista întreruperi ale telefoniei mobile. Conform Mediazona, nu vor putea fi expediate SMS-uri și vor fi limitate drastic conexiunile celulare.