Rusia: Orice prezență militară occidentală în Ucraina va deveni „țintă legitimă”

Rusia a avertizat joi că va considera orice prezență occidentală în Ucraina drept „țintă legitimă” pentru forțele sale armate, după ce europenii și-au anunțat intenția de a trimite mii de soldați în această țară după război.

Poziția Kremlinului a fost exprimată de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova.

Într-un comunicat emis, aceasta a subliniat că Moscova nu va face nicio distincție între diversele tipuri de prezență internațională, considerând orice infrastructură sau personal străin drept un obiectiv de atac pentru trupele ruse.

„Toate aceste unități și instalații vor fi considerate ținte militare legitime pentru forțele armate ale Rusiei”, a punctat Zaharova.

Mai mult, oficialul rus a ținut să precizeze că această poziție nu este una nouă. Zaharova a reamintit că avertismentele cu privire la riscurile unei implicări străine directe au fost transmise în mod constant și sunt încă de actualitate.

„Aceste avertismente au fost repetate în repetate rânduri la cel mai înalt nivel și rămân de actualitate”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

„Noile declarații militariste ale așa-numitei Coaliții a voluntarilor și ale regimului de la Kiev îi transformă într-un adevărat ax al războiului”, a subliniat ea.

