Rusia recunoaște că distrugerea barajului de la Kahovka avantajează trupele Kremlinului

Vladimir Saldo, guvernatorul interimar numit de Rusia în regiunea Herson (sudul Ucrainei), a recunoscut miercuri că distrugerea barajului de la Kahovka de pe fluviul Nipru, linia de demarcaţie dintre armata rusă şi cea ucraineană în sudul Ucrainei, avantajează trupele Kremlinului, aşa cum afirmă şi o serie de experţi occidentali, potrivit EFE și Agerpres.

”Din punct de vedere militar, situaţia operativă şi tactică este în favoarea forţelor ruse”, a declarat el în cadrul emisiunii Soloviov Live, când a fost întrebat cum va afecta distrugerea centralei hidroelectrice şi inundarea zonei apărarea forţelor ruse în regiunea Herson.

Comentând acuzaţia Moscovei că Ucraina este cea care a distrus barajul, Saldo a spus că Kievul ar fi dorit să distragă atenţia de la ”pierderile grele” suferite de forţele sale armate în zona de luptă.

”Şi-au făcut rău singuri cu asta. S-a calculat că subminarea barajului ar oferi un avantaj strategic sau operaţional forţelor armate ucrainene. Dar nu vor putea să facă nimic. Trupele noastre au acum un spaţiu deschis, care arată cine şi cum încearcă să treacă” fluviul Nipru, a explicat el.

Responsabilul prorus a subliniat că acum chiar va fi ”imposibil de traversat” rezervorul Kahovka.

Ucraina a acuzat Rusia că a aruncat în aer barajul de la Nova Kahovka pe care îl minase în februarie şi aprilie 2022, pe care îl controla încă din primele luni ale invaziei, în încercarea de a zădărnici anunţata contraofensivă ucraineană. Din punct de vedere geografic, această zonă reprezenta cea mai scurtă rută spre peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014 şi pe care Kievul vrea să o recupereze.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War, ISW), cu sediul în SUA, a refuzat miercuri să comenteze ce s-a întâmplat cu exactitate, dar şi-a reiterat analiza din octombrie 2022, când a afirmat că ”ruşii au un interes mai mare şi mai clar în inundarea” fluviului Nipru, în pofida daunelor pe care le-ar provoca propriilor poziţii.

ISW a subliniat apoi că Ucraina nu are niciun interes material în aruncarea în aer a barajului, spre deosebire de Rusia care ”se poate folosi de inundaţii pentru a largi fluviul Nipru şi a complica încercările de contraofensivă ale Ucrainei prin intermediul unei resurse de apă deja dificil” de traversat.

Experţii ISW notează că imaginile din ziua precedentă, coroborate cu afirmaţiile făcute de bloggeri militari ruşi, ”sugerează că potopul a măturat poziţiile ucrainene de lângă malul Niprului şi a forţat trupele ucrainene să se evacueze în grabă sub tirurile artileriei ruse”.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat în discursul său cotidian către populaţie, în noaptea de marţi spre miercuri, că dezastrul de la centrala Kahovka ”nu va opri Ucraina şi pe ucraineni”.

”Vom continua să ne eliberăm întreg teritoriul nostru. Iar fiecare act de terorism rusesc măreşte doar valoarea reparaţiilor pe care Rusia le va plăti pentru crimele sale, şi nu posibilităţile ocupanţilor de a rămâne pe pământul nostru”, a subliniat el.

”În ceea ce priveşte obstrucţionarea acţiunilor noastre ofensive, comandamentul militar a ţinut cont pe deplin de astfel de acţiuni insidioase ale inamicului şi, în consecinţă, aceasta nu ar trebui să dăuneze ofensivei noastre (…)”, a declarat marţi comandantul Forţelor armate comune ale Ucrainei, general-locotenentul Serghii Naiev, potrivit EFE.

