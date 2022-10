Rusia recunoaște că portul Sevastopol a fost lovit de drone aeriene și marine și acuză de atac forțele armate ucrainene

Forțele armate ucrainene ar fi declanșat sâmbătă dimineața, 29 octombrie, un atac concertat împotriva navelor rusești din golful Sevastopol, susține armata rusă, care a recunoscut că două nave au suferit „avarii minore”, susținând că aceste nave participă la asigurarea coridorului maritim pentru cerealele ucrainene.

Rusia recunoaște atacul de la Sevastopol

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării a recunoscut sâmbătă că portul Sevastopol a fost atacat de forțele ucrainene, transmite Digi24.

De asemenea, acesta a spus într-o înregistrare video că ucrainenii au atacat cu nouă drone aeriene și șapte drone marine, precizând că toate dronele aeriene au fost distruse.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că un dragor maritim și o structură de apărare a portului au suferit „avarii minore”, adăugând că navele vizate de atac sunt dintre cele care participaă la asigurarea coridorului maritim pentru cerealele ucrainene.

Generalul rus a mai acuzat că „atacul terorist” ar fi fost pus la cale de forțele Ucrainei împreună cu specialiști britanici, care ar fi luat parte și la sabotarea conductelor Nord Stream 1 și 2 din Marea baltică.

Russian MoD blamed British specialists for training 🇺🇦 military to prepare them for today’s attack on Sevastopol

They added that the same specialists were guilty of explosions on NS1 and NS2

Tune into next briefings to find out what else 🇬🇧, 🇺🇸 & combat mosquitoes are guilty of pic.twitter.com/cNcG3RtyzI

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 29, 2022