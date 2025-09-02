Rusia și China au semnat memorandum pentru gazoductul „Forța Siberiei – 2” prin Mongolia

Gazprom și China National Petroleum Corporation (CNPC) au semnat un memorandum privind construcția gazoductului „Forța Siberiei – 2” și a conductei de tranzit „Uniunea – Est” prin Mongolia, a anunțat președintele Gazprom, Alexei Miller, după negocierile trilaterale Rusia–China–Mongolia de la Beijing.

Noul proiect va permite livrarea a 50 de miliarde de metri cubi de gaz pe an din Rusia către China, prin Mongolia, pentru o perioadă de 30 de ani. În paralel, volumul livrărilor prin gazoductul „Forța Siberiei” va crește de la 38 la 44 miliarde de metri cubi anual, iar exporturile pe ruta „Extremul Orient” vor urca la 12 miliarde metri cubi pe an.

Tranzacțiile se vor realiza în proporție de 50% în ruble și 50% în yuani, iar aproprierea zăcămintelor din Siberia de Est de granița cu China va reduce costurile logistice și prețul gazului exportat.

Acordul urmează întâlnirii dintre președinții Vladimir Putin și Xi Jinping, când Rusia și China au semnat peste 20 de acorduri de cooperare în energie, tehnologie și alte sectoare.

Gazul rusesc este livrat Chinei prin „Forța Siberiei” din 2019, iar în 2024 exporturile prin această conductă au atins 31,1 miliarde de metri cubi. Negocierile pentru „Forța Siberiei – 2” au fost anterior blocate din cauza cererii Chinei de gaz la prețuri similare celor interne din Rusia, însă Beijingul și-a reînnoit interesul în contextul instabilității energetice globale generate de conflictul Israel–Iran.

Acordul vine și în contextul tensiunilor cu Statele Unite, care au amenințat cu tarife secundare pentru cumpărătorii de energie rusă, măsuri respinse de China ca fiind contrare intereselor sale naționale.