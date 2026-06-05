Rusia și Ucraina au încheiat un nou armistițiu temporar pentru repararea centralei nucleare Zaporojie

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat vineri că a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia, al șaselea de la sfârșitul anului trecut, care permite efectuarea unor reparații la o linie de alimentare cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, relatează Reuters.

„Un armistițiu local mediat de AIEA a intrat în vigoare astăzi pe linia frontului din apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), deschizând calea pentru reparații esențiale ale unei linii electrice, menite să prevină riscul unui accident nuclear”, a transmis AIEA într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”.

În zilele următoare, tehnicieni de ambele părți vor începe repararea avariilor provocate de război la linia electrică Dniprovska de 750 de kilovolți, după finalizarea unor ample operațiuni de deminare a zonei, a precizat agenția.

Potrivit mesajului, linia electrică a fost deconectată în urmă cu mai bine de două luni, lăsând cea mai mare centrală nucleară din Europa dependentă de o singură linie de 330 kV pentru alimentarea cu energia electrică necesară răcirii celor șase reactoare oprite.

AIEA a declarat că ZNPP a pierdut accesul la această linie de mai multe ori în ultimele săptămâni, fiind nevoită să funcționeze cu ajutorul generatoarelor sale diesel de urgență.

Centrala de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, a fost ocupată de forțele rusești în primele zile ale invaziei declanșate de președintele rus Vladimir Putin în februarie 2022.

Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc de la începutul războiului că au lovit centrala cu drone sau tiruri de artilerie. Alerta a fost declanșată la centrală de mai multe ori, însă un incident major a fost evitat de fiecare dată.