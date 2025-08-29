Rușii au trimis în premieră o dronă navală 25 km pe Dunăre pentru a lovi nava ucraineană Simferopol

Rușii se laudă cu cel mai îndepărtat atac pe Dunăre de până acum, după ce au lovit nava radar ucraineană „Simferopol” cu o dronă navală, la circa 23-25 km de gura de vărsare. Noi imagini publicate de Moscova cu nava ucraineană lovită în Deltă arată că o dronă navală rusească a urcat nedetectată aproximativ 25 km pe Dunăre. În plus, atacul a fost filmat atât de pe apă, cât și din aer, de o dronă rusească de supraveghere. Nu este clar dacă drona navală a trecut şi prin apele românești.

Purtătorul de cuvânt al Marinei Ucrainene, Dmytro Pletenchuk, a confirmat joi, pe 28 august, că forțele ruse au atacat nava de recunoaștere „Simferopol”.

Atac cu cel puţin doi morţi pe Dunăre

În urma atacului, doi marinari au murit, mai mulți au fost răniți, iar câțiva sunt dați dispăruți, a transmis vineri oficialul ucrainean.

Ministerul rus al Apărării a anunţat tot joi că atacul, în urma căruia nava ucrainenă s-a „scufundat”, a fost realizat cu o dronă navală (vehicule de suprafață fără pilot), la gurile Dunării. Este practic o barcă autonomă. Rușii au publicat atât imagini cu atacul din aer, surprinse de o dronă rusească de recunoaștere Inokhodets / Orion, cât și imagini de pe apă, surprinse de drona care a lovit nava „Simferopol”.

Nava a fost lovită la circa 23-25 km de locul de vărsare al Dunării în Marea Neagră

Imaginile geolocalizate confirmă că nava a fost lovită la circa 23-25 km de locul de vărsare al Dunării în Marea Neagră, lângă Izmail (regiunea Odesa, Ucraina). Un analist OSINT a stabilit coordonatele (45.41633, 29.51225, vest de Vâlcov) pe brațul Chilia al Dunării, care marchează și granița dintre Ucraina și România în acea zonă, la cel puțin 23 km de gura Dunării în Marea Neagră. Locul impactului este aproape de malul ucrainean, adică în apele teritoriale ale Ucrainei.

Canalul Rybar, unul dintre cele mai mari și influente surse de propagandă militară pro-Kremlin pe Telegram, susţine că drona navală a parcurs aproximativ 25 de kilometri doar pe cursul Dunării iar aceasta ar fi cea mai îndepărtată țintă lovită de ruși pe Dunăre până acum.

„Potrivit imaginilor publicate de Ministerul Apărării, drona navală fără echipaj a parcurs aproximativ 25 de kilometri doar pe cursul Dunării, lovind cu succes nava Forțelor Navale din aşa-numita Ucraina. Acesta este cel mai îndepărtat atac efectuat în adâncul teritoriului inamic pe fluviu. Nu este exclus ca observatorii inamici să fi crezut că este propria lor dronă navală, ceea ce ar fi permis pătrunderea atât de departe a dronei noastre. Lovirea navei de recunoaștere, una relativ nouă, reprezintă o pierdere serioasă pentru Marina Ucraineană. Navele de recunoaștere, prin specificul lor, sunt destinate unor sarcini foarte specializate, iar „Simferopol” îndeplinea rolul de stat-major operativ”, este mesajul publicat de canalul administrat de un fost angajat al Ministerului rus al Apărării.

Ce este Nava „Simferopol”

Nava „Simferopol”, care poartă numele capitalei peninsulei ucrainene Crimeea anexată ilegal de Rusia în 2014, era practic o stație plutitoare de spionaj radioelectronic, având aproape 55 de metri lungime. Considerată valoroasă pentru Ucraina, a fost lansată la apă în aprilie 2019 şi a intrat oficial în serviciul flotei în 2021. În decembrie 2024, „Simferopol” a supraviețuit unui atac cu rachetă Iskander, reușind să se retragă, deși a fost avariată.