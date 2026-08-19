Rușii care se plâng de lipsa benzinei ajung după gratii. Arestări și amenzi pentru cei care vorbesc despre criza combustibilului

Criza carburanților din Rusia capătă o dimensiune absurdă. În timp ce benzinăriile din mai multe regiuni se confruntă din nou cu penurie și restricții, cetățenii care încearcă să vorbească public despre problemă riscă amenzi sau chiar arest. La Volgograd, cinci persoane au fost reținute după ce au înregistrat un mesaj video despre lipsa benzinei, iar într-un alt caz, la Perm, simpla intenție de a organiza un protest pe aceeași temă s-a soldat cu o sancțiune.

Cazul de la Volgograd s-a produs pe 16 iulie, când cinci locuitori au înregistrat o adresare către președintele Comitetului de Anchete al Rusiei, Alexandr Bastrikin, în care au descris problemele legate de aprovizionarea orașului cu benzină.

Potrivit portalului V1.ru, aceștia au atras atenția inclusiv asupra faptului că reprezentanții administrației locale ar continua să-și alimenteze automobilele folosind carduri de combustibil, în timp ce restul consumatorilor sunt supuși restricțiilor.

Pentru poliție însă, filmarea mesajului a fost suficientă pentru a considera acțiunea drept o „manifestare publică neautorizată”. Toate cele cinci persoane implicate au fost reținute.

Unul dintre participanți, avocatul Alexei Sevastianov, a primit cinci zile de arest, sub acuzația că s-ar fi opus polițiștilor. O altă participantă a fost amendată cu 10.000 de ruble pentru participarea la o acțiune de masă.

Un episod asemănător s-a produs la Perm. Lev Samolovskikh a vrut să organizeze un miting pentru a-și „exprima public opinia cu privire la lipsa combustibilului auto din comerțul cu amănuntul”. Bărbatul a notificat administrația orașului despre intenția sa și a publicat informația pe un canal de Telegram cu doar 44 de abonați. Autoritățile au considerat însă că acesta a făcut „agitație ilegală” și i-au aplicat o amendă de 10.000 de ruble.

În paralel cu sancționarea celor care reclamă problema, Rusia continuă să se confrunte cu efectele atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere. Criza carburanților a început la începutul verii, după loviturile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești.

Potrivit unei analize S&P Global, cel puțin 26 de întreprinderi au fost scoase din funcțiune, iar șapte dintre acestea nu își reluaseră producția până la sfârșitul lunii iulie. În august, alte patru rafinării și-au întrerupt activitatea. EA Analytics estimează că volumul de rafinare a petrolului din Rusia a coborât până la 3,6 milioane de barili pe zi, cel mai redus nivel înregistrat din mai 2002. La începutul lunii august, capacitatea și-a revenit la puțin peste patru milioane de barili pe zi, dar, potrivit Rystad, rămâne cu aproximativ 30% sub nivelul normal pentru această perioadă.

După o ameliorare temporară la sfârșitul lunii iulie, în august a început un al doilea val al crizei. Datele Reuters arată că restricțiile la alimentare au reapărut în cel puțin zece regiuni, iar probleme cu disponibilitatea combustibilului au fost semnalate inclusiv în regiunea Moscovei.

Autoritățile au ajuns astfel să acorde prioritate aprovizionării capitalei cu benzină. Situația s-ar putea complica din nou până la începutul lunii septembrie. Potrivit surselor „Kommersant”, rafinăria din Novopolotsk, Belarus, una dintre cele două unități belaruse care furnizează combustibil pieței rusești, urmează să intre în reparații programate. În aceeași perioadă sunt planificate lucrări și la mai multe rafinării importante din Rusia.