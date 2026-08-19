Tofan promite că va găsi soluții pentru profesori

Revendicările profesorilor, care protestează azi în fața Guvernului, sunt îndreptățite și Executivul trebuie să vină cu soluții, în loc să explice motivele întârzierilor. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan la începutul ședinței Cabinetului de miniștri. Prim-ministrul a anunțat că, la ora 14:00, Guvernul va prezenta o serie de măsuri în acest sens.

„Avem profesorii care protestează afară. Au dreptul să o facă și cred că trebuie să o facă. Trăim într-o societate democratică, unde lumea luptă pentru drepturile lor și o să salut acest lucru”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a recunoscut că Executivul are obligația să răspundă revendicărilor cadrelor didactice și a cerut membrilor Guvernului să se concentreze pe identificarea soluțiilor, nu pe justificarea întârzierilor.

„Nu vreau să ne focusăm atât de mult pe a explica de ce avem aceste întârzieri, dar să ne focusăm pe ce vom face și cum vom ajuta acești oameni”, a spus Tofan.

Potrivit premierului, una dintre priorități trebuie să fie creșterea veniturilor la buget, astfel încât statul să dispună de resursele necesare pentru a răspunde solicitărilor angajaților din educație.

„Trebuie, în primul rând, să ne focusăm ca să creștem capacitatea noastră fiscală, să creștem veniturile la buget, pentru a satisface așteptările oamenilor, pentru că ei, într-adevăr, au dreptul să ceară ceea ce ei cer”, a declarat prim-ministrul.

Tofan a spus că soluționarea problemei trebuie să fie una dintre prioritățile Guvernului în zilele și săptămânile următoare. Măsurile pregătite de Executiv urmează să fie prezentate azi, la ora 14:00.

Profesorii și alți angajați din sistemul educațional s-au adunat în centrul Chișinăului, la o acțiune de protest organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei. Sindicaliștii cer majorarea salariilor începând cu 1 septembrie, conform angajamentelor asumate de autorități.

Protestul este programat între orele 09:00 și 11:30. Potrivit FSEȘ, acțiunea este organizată în contextul necesității de a asigura „respectarea angajamentelor asumate de autorități” privind creșterea salariilor în sistem.