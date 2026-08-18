Grav accident la Corlăteni: O șoferiță de 50 de ani și-a pierdut viața

Un grav accident rutier, soldat cu decesul unei femei, s-a produs în această seară în satul Corlăteni, raionul Râșcani.

Preliminar, polițiștii au stabilit că un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Ford, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, s-a ciocnit frontal cu microbuzul de marca Volkswagen, condus de o femeie de 50 de ani.

În urma impactului, femeia a decedat la fața locului.

Totodată, celălalt conducător auto a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.