Mii de persoane s-au înscris la Marea Dictare Națională: Înregistrările continuă

Peste 2.000 de persoane s-au înregistrat deja la cea de-a IV-a ediție a Marii Dictări Naționale, care va fi organizată de Ziua Limbii Române, pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale. Înscrierile continuă până pe 24 august.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat anterior că, în acest an, la eveniment sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alți peste 1. 000 – în cadrul unor evenimente similare care se vor desfășura în raioanele și municipiile Republicii Moldova.

Înregistrările sunt deschise până pe 24 august, ora 23:59. Doritorii de a-și testa cunoștințele de limba română trebuie să completeze un formular disponibil online.

Marea Dictare Națională se desfășoară pentru al patrulea an consecutiv, cu scopul de a încuraja cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române și de a crea un spațiu de învățare deschis tuturor, indiferent de vârstă.

Dictările vor fi verificate de către o comisie extinsă, constituită din lingviști, specialiști din instituții de învățământ superior, reprezentanții MEC, precum și alte persoane calificate. La evaluare vor servi drept reper regulile stipulate în Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a 3-a, publicat sub egida Academiei Române în 2022. După evaluare, lucrările vor fi scanate și vor fi expediate participanților prin poșta electronică.

Persoanele care vor avea cele mai bune rezultate la scrierea dictării vor fi premiate în cadrul unui eveniment public.

Marea Dictare Națională este organizată de MEC, sub egida Președinției Republicii Moldova. La ediția de anul trecut s-a înscris un număr record de persoane, cu peste 2.000 de participanți din întreaga țară.