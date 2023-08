Rușii s-au speriat că sunt pe cale să piardă una dintre redutele care apără drumul către Mariupol. Un comandant face apel la „rugăciuni”

Bloggerii militari ruși și alte surse au început să vorbească despre faptul că ucrainenii sunt pe cale să încercuiască trupele de invazie din Urozhaine, o redută cheie a armatei ruse din sudul regiunii Donețk care apără drumul către orașul-port Mariupol, transmite Hotnews.

„Se pare că un fel de protuberanță s-a format în zona Urozhaine – au loc bombardamente din toate părțile de parcă soarta războiului depinde de acest mic sat nefericit … Deja am obosit astăzi să ne târâm pe fundul tranșeelor, dar cum ar fi pentru aflați chiar în Urozhaine, este greu de imaginat măcar”, a scris Alexandr Hodakovski miercuri seara pe canalul său de Telegram.

Hodakovski este comandantul Batalionului Vostok, creat de separatiștii pro-ruși din Donbas în 2014, la câteva luni după anexarea ilegală a Crimeii. Hodakovski este unul dintre cei mai cunoscuți lideri militari ai separatiștilor, președintele rus Vladimir Putin numindu-l în luna martie a acestui an în funcția de în funcţia de şef al Gărzii Naţionale Ruse (Rosgvardia) pentru regiunea ocupată Doneţk.

„Au existat informații că inamicul a reușit să ne împingă din unele poziții și că Urozhaine a devenit încercuit parțial, însă imediat după aceea a început un asemenea haos încât este imposibil să înțelegi cine este unde în momentul de față. Rugați-vă, frați ortodocși, pentru băieții noștri. Fie ca Dumnezeu să îi apere”, a adăugat Hodakovski.

Mesajul său a fost tradus de către Dmitri, fondatorul site-ului War Translated.

Khodakovsky together with the Vostok battalion is asking God to help them at Urozhaine. pic.twitter.com/vOM59gr1SR — Dmitri (@wartranslated) August 9, 2023

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite notează că Ucraina își continuă operațiunile ofensive de-a lungul graniței dintre regiunile Donețk și Zaporojie, „avansând marginal” pe 9 august. ISW citează de asemenea mai mulți bloggeri militari ruși care afirmă că trupele ucrainene au capturat din pozițiile rusești aflate la nord de Urozhaine și că au avansat și în alte direcții din zonă.

UKR forces cont’d offensive operations along the #Donetsk–#Zaporizhia Oblast border area & marginally advanced on Aug 9. A RU milblogger claimed UKR forces captured positions on the northern outskirts of Urozhaine, & other milbloggers reported unspecified UKR gains in the area. https://t.co/yUwhLZhBiQ pic.twitter.com/wNthBeiNzr — ISW (@TheStudyofWar) August 10, 2023

Pe harta publicată de ISW se poate observa de asemenea „protuberanța” sau umflătura în linia frontului invocată de Hodakovski în mesajul său, existând pericolul ca trupele rusești de aici să fie încercuite.

Alte surse afirmă că trupele rusești din sat s-au retras gradual către centrul său, situația exactă de aici nefiind întru totul clară, după cum menționa și comandantul Batalionului Vostok.

🇺🇦 AFU entered 850m in depth inside the village,,, 🇷🇺 RU Retreated gradually to South. pic.twitter.com/dlVW5sdEX5 — Vijesti (@Vijesti11111) August 9, 2023

O altă hartă care prezintă presupusa dispunere a trupelor din localitate:

Urozhaine die AFU kämpft wie von mir gemeldet im Ort, der Norden des Ortes ist unter AFU Kontrolle, von Westen und Osten dringt die AFU ein im Zentrum wurden zerstörte russische Spz gemeldet. Im südlichen Teil finden auch Kämpfe statt. pic.twitter.com/7QZjFizDsc — Andy Schneider (@AndySch64494719) August 10, 2023

Armata ucraineană ar fi trimis unele dintre cele mai bune unități ale sale să încercuiasă satul aflat pe axa către Mariupol

O înregistrare video apărută pe rețelele de socializare cu luptele de aici sugerează de asemenea că trupele ucrainene câștigă teren:

A Ukrainian tank fires at a Russian position inside Urozhaine. The fight is definitely taking place near the center. pic.twitter.com/bq7IvvFGX9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2023

Alte imagini apărute pe platformele social media arată asaltul ucrainenilor cu un blindat BMP-3 capturat, analistul militar Rob Lee notând că satul ar fi apărat de Brigada 30 de Infanterie Motorizată și Brigada 30 de Artilerie din armata rusă, precum și de unitatea „Kaskad” a separatiștilor pro-ruși din Donețk.

Photos showing a Ukrainian assault on Urozhaine with a captured BMP-3. Elements from Russia’s 37th Motorized Rifle Brigade, 30th Artillery Brigade, and DNR Kaskad unit were reportedly defending. https://t.co/IK2F9s6dqchttps://t.co/nuDLLL2Lh1 pic.twitter.com/EOduSiwWNY — Rob Lee (@RALee85) August 9, 2023

Forbes notează că în această zonă a frontului cele mai puternice fortificații rusești se află în jurul Urozhaine și a satului Heorhiivka, aflat 16 kilometri mai la Sud. Ambele redute trebuie cucerite de ucraineni dacă aceștia vor să lanseze un efort concertat către orașul-port Mariupol ca parte a planurilor lor de a tăia în două forțele ruse din sudul țării și coridorul terestru către Crimeea.

Se crede că armata ucraineană a concentrat aici unele dintre cele mai bune trupe ale sale, Forbes notând că pe această axă a ofensivei au fost alocate 4 brigăzi de pușcași marini, un regiment de trupe aeropurtate și o brigadă de infanterie motorizată.

Potrivit informațiilor care circulă pe social media, trupele ucrainene au reușit încă de marți să treacă de câmpurile de mine care înconjoară satul. Situația este una în desfășurare.

