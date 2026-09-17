Salarii de un milion de lei la Energocom: Cât ajunge, de fapt, în tariful la gaze

Energocom are 49 de angajați, iar opt dintre aceștia, inclusiv directorul companiei, au declarat pentru anul trecut venituri de peste un milion de lei fiecare. Printre angajații cu venituri ridicate se numără șefi de direcții și departamente, inclusiv juriști, în timp ce contabila-șefă a raportat peste 900.000 de lei. Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, susține însă că doar o parte din salariile angajaților este recunoscută de ANRE în tariful reglementat la gazele naturale.

Pe lângă directorul Eugeniu Buzatu, pragul de un milion de lei a fost depășit anul trecut de alți șapte angajați. Este vorba, între alții, despre șeful Direcției tranzacționare gaze naturale, managerul de risc, șeful Departamentului strategie și dezvoltare, șeful Direcției servicii corporative, administratorul „Energocom Trading” și doi șefi din departamentele juridice.

Conducerea companiei a explicat că nivelul remunerațiilor este determinat de responsabilitatea funcțiilor, complexitatea activității și valoarea contractelor gestionate.Referindu-se la salariile juriștilor, Buzatu a declarat că aceștia lucrează cu contracte complexe și gestionează inclusiv riscurile unor eventuale litigii.

„Ei sunt cei care evaluează acele contracte de sute de mii de euro. E vorba de riscul meseriei pe care îl au, litigiile care potențial urmează să le avem, contractele cadrului european, care sunt foarte sofisticate”, a explicat directorul.

Printre angajații cu venituri ridicate se numără și contabila-șefă Ludmila Budeanu, numită în funcție în februarie 2022. Aceasta a declarat la Autoritatea Națională de Integritate venituri de peste 900.000 de lei de la Energocom pentru anul trecut.

Buzatu a justificat nivelul remunerației și în acest caz prin complexitatea activității companiei și volumul tranzacțiilor gestionate.

„Cifra de afacere a Energocom-ului este la 20 de miliarde de lei, deci un miliard de euro. Este o remunerație conform cifrei de afacere și, zic eu, riscul meseriei și complexității muncii”, a afirmat acesta.

Directorul Energocom susține că ANRE nu recunoaște în tariful reglementat toate veniturile achitate angajaților companiei. Potrivit acestuia, stimulentele, sporurile și primele nu sunt incluse, fiind luată în calcul doar o parte din salariul de funcție și, în anumite condiții, vechimea în muncă.

Buzatu a explicat că 47% din veniturile Energocom provin din activitatea aferentă gazelor naturale, iar 53% din energia electrică. Astfel, în exemplul unui salariu de funcție de 40.000 de lei, aproximativ 19.000 de lei ar fi atribuiți activității cu gaze.

„Dacă să luăm ca pondere includerea în tariful reglementat la gaze naturale, salariul Energocom-ului este de 6 bani”, a declarat Buzatu.

Potrivit calculelor prezentate de director, întreaga remunerație a angajaților reprezintă 0,29% din rulajul anual de aproximativ 20 de miliarde de lei al companiei.Energocom a încheiat anul 2025 cu un profit de peste 430 de milioane de lei și a virat statului dividende în valoare de 198 de milioane de lei.