Sănătatea digitală în Moldova: abia la început

Doar 10% dintre cetățenii Republicii Moldova au acces la propriile date medicale online, un procent de șapte ori mai mic decât media Uniunii Europene. În lipsa unui Dosar Electronic de Sănătate (DES), informațiile despre pacienți rămân fragmentate între spitale publice, clinici private și cabinete individuale, ceea ce încetinește diagnosticarea și tratamentele. Această situație afectează atât eficiența actului medical, cât și siguranța pacienților, care adesea trebuie să repete analize sau investigații deja efectuate.

Autoritățile promit că până în 2030, 80% dintre pacienți vor avea un dosar digital complet, care va integra rețete electronice, certificate și istoricul medical complet. Planul prevede interoperabilitatea între instituțiile medicale, acces rapid la informații și reducerea erorilor în prescrierea medicamentelor. Totuși, fără infrastructură solidă și securizare adecvată a datelor, aceste obiective riscă să rămână doar pe hârtie.

Specialiștii în sănătate digitală avertizează că simpla crearea a platformelor nu este suficientă. Pacienții trebuie să aibă control real asupra propriilor date, să poată monitoriza cine accesează informațiile și să beneficieze de protecție împotriva încălcărilor de confidențialitate. Experiența altor state europene, precum Estonia, arată că un sistem complet, sigur și funcțional este fezabil, dar necesită investiții consistente și legislație clară.

În prezent, lipsa digitalizării pune presiune suplimentară pe personalul medical, care pierde timp prețios cu administrarea hârtiei și căutarea fișelor pacientului. Rezultatul este o experiență fragmentată pentru pacienți și o eficiență scăzută a întregului sistem de sănătate. Implementarea unui DES integrat ar putea reduce costurile, timpul pierdut și riscul medical, dar procesul este încă în faze incipiente.

Drumul spre digitalizarea completă a sănătății în Moldova este lung, însă este esențial pentru modernizarea serviciilor medicale, reducerea inegalităților și alinierea la standardele europene. Fără acțiuni ferme, țara riscă să rămână în urma regiunii, afectând direct calitatea vieții cetățenilor.