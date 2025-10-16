Trump: „Mă voi întâlni cu Putin la Budapesta”

Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, în Ungaria, pentru a „încerca să pună capăt războiului” din Ucraina.

El a scris acest lucru pe aplicația TruthSocial, după convorbirea telefonică avută astăzi cu președintele rus, fără să precizeze însă o dată foarte clar.

”Tocmai am încheiat conversația telefonică cu președintele Vladimir Putin, din Rusia, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, a spus el, a fost visat de secole. De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele Putin i-a mulțumit primei doamne, Melania, pentru implicarea ei în problema copiilor. A fost foarte recunoscător și a spus că acest lucru va continua. De asemenea, am discutat îndelung despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după încheierea războiului cu Ucraina.

La finalul convorbirii, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt.

Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care vor fi desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „rușinos” dintre Rusia și Ucraina.

Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și multe altele.

Cred că s-au înregistrat progrese importante în urma conversației telefonice de astăzi”, a scris Trump.

Interesant este că din prezentarea făcută de Trump lipsește orice referire legată de rachetele Tomahawk, pe care a anunțat că ar urma să le predea Ucrainei, pentru a lovi ținte militare rusești.

Rusia va „face totul” pentru a-și asigura securitatea dacă SUA își transferă rachetele Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, a spus astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Declarația vine cu o zi înainte de o întâlnire între președintele Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump la Washington, unde cei doi lideri sunt așteptați să discute despre cererea Ucrainei pentru rachete.

Posibilul transfer de Tomahawks către Kiev a determinat un avertisment din partea Kremlinului cu privire la „un nou nivel de escaladare”.

„Militarii noștri știu ce au de făcut. Ei au potențialul militar și toate capacitățile necesare. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a asigura securitatea țării noastre”, a declarat Peskov pentru presa rusă.

SUA analiza dacă să furnizeze Ucrainei Tomahawks, rachete care au o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri și ar permite Kievului să lovească ținte aflate în interiorul teritoriului rus. Racheta, concepută pentru lovituri de precizie, ar oferi Ucrainei capacitatea de a lovi centre de comandă, centre logistice și alte obiective militare din vestul Rusiei și chiar din Urali.