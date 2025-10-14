Sare și Lumină, proiectul Kremlinului, închis. Marchel e supărat

Canalele „Sare și Lumină” de pe TikTok și Facebook, administrate de propagandiști ruși care au instruit preoți moldoveni loiali Kremlinului cum să manipuleze enoriașii înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, au încetat să mai distribuie conținut după încheierea scrutinului. Un cont cu același nume a rămas activ doar pe Telegram, unde, cel puțin deocamdată, publică doar mesaje religioase.

Totodată, ziarul „Sare și Lumină”, care era distribuit gratuit în biserici din toată țara, nu mai apare, după ce Poliția a descoperit o tipografie clandestină unde era tipărită publicația.

În apărarea gazetei a ieșit recent arhiepiscopul Marchel de Bălți și Fălești, care a acuzat autoritățile că pregătesc arestarea sa și a altor preoți.

Într-o înregistrare video publicată pe portalul Traditia.md și pe canalul „Viața Eparhiei de Bălți și Fălești”, ÎPS Marchel a susținut că el și alți ierarhi ai Mitropoliei Moldovei ar urma să fie reținuți.

„Am aflat din surse demne de încredere că în adresa mea, precum și a altor arhierei ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, se pregătește o așa-zisă bombă. Este vorba de arestări, despre îmbrăcarea brățarelor pe mâini”, a declarat acesta.

Ierarhul, cunoscut pentru implicarea sa în campanii politice proruse, susține că motivul ar fi distribuirea în biserici a ziarului „Sare și Lumină” (pe care el l-a numit invers, „Lumină și sare”).

„Acest ziar s-a învrednicit, iau în ghilimele, de atâta atenție, că dacă cei de la putere ar fi redirecționat această atenție spre oameni simpli, nu ar mai fi existat case neîncălzite și pensionari flămânzi”, a spus Marchel.

El a calificat presupusul plan de reținere drept „drăcesc, diavolesc”, pus la cale de „oameni negri și întunecați” din rândul guvernării.

„După cum se vede, s-a pornit implementarea unui plan drăcesc. Zic că a venit vremea ca BOM, unica purtătoare de Duh Sfânt pentru societatea moldovenească, să fie aruncată la coșul istoriei, doar pentru că are tangență cu Patriarhia Moscovei”, a mai declarat acesta.

În același mesaj, arhiepiscopul Marchel a lansat acuzații grave la adresa Mitropoliei Basarabiei și a altor biserici afiliate Patriarhiei Române, afirmând că „nu au Hristos”.

„În Mitropolia Basarabiei și în alte biserici inventate de ei nu este Hristos”, a spus Marchel, adăugând că „Doamne ferește de o minte fără de minte, care crede că nu mai are nevoie de Hristos”.

El a admis că pot exista probe împotriva sa și a altor clerici, dar susține că adevărații „trădători de Patrie” s-ar afla „în jilțurile moi de la Chișinău”.

„Vor fi dovezi și argumente, dar trădătorii nu sunt în biserică, ci prin jilțurile de la Chișinău”, a afirmat ierarhul.

Declarațiile arhiepiscopului Marchel contrazic până și poziția oficială a Mitropoliei Moldovei, care în preajma alegerilor a declarat că se dezice de conținutul canalelor „Sare și Lumină”, pe care le consideră „neautentice”.

Cu toate acestea, postările de pe canalul de Telegram „Sare și Lumină” continuă să fie redistribuite de paginile eparhiilor subordonate Mitropoliei Moldovei, iar Judecata Bisericească nu a sancționat niciun slujitor pentru distribuirea ziarelor respective.

De asemenea, arhiepiscopul Marchel nu a fost sancționat, deși apără public ziarul finanțat de Rusia.

PS Siluan, episcop de Orhei și purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, a declarat pentru Jurnal.md că instituția nu are nicio legătură cu apariția ziarului sau a canalelor online cu același nume.

Preotul Valeriu Potorocă, șeful Judecății Bisericești, a precizat că nu poate lua nicio decizie de sancționare fără acordul Mitropolitului Vladimir.

Potrivit investigațiilor publicate anterior, ziarul și canalele „Sare și Lumină” au făcut parte dintr-un proiect coordonat de Kremlin, menit să influențeze alegerile din Republica Moldova prin intermediul preoților loiali Moscovei.

În cadrul așa-numitelor „pelerinaje politice”, aceștia au fost instruiți cum să desfășoare agitație antieuropeană în rândul credincioșilor de către mai mulți emisari ai Kremlinului:

Alexandr Ralnikov, șef al aparatului Dumei de Stat în regiunea Astrahan;

Iulia Varakina;

Artem Starostin;

Iuri Kolodin;

Anton Usov – membri ai Frontului Popular al Rusiei, organizație fondată de Vladimir Putin, dar și de propagandiștii Roman Zagliadov și Gleb Kuznețov, membri ai partidului „Edinaia Rossia”.

Rețelele și publicațiile „Sare și Lumină”, concepute ca instrumente de propagandă religioasă pro-Kremlin, par să fi fost dezactivate după alegeri, însă mesajele lor continuă să circule în interiorul Mitropoliei Moldovei, fără ca autorii sau distribuitorii să fie trași la răspundere.

În același timp, arhiepiscopul Marchel, una dintre cele mai vocale figuri proruse din clerul moldovean, acuză guvernarea că ar pregăti arestarea sa, transformând cazul „Sare și Lumină” într-un nou episod de conflict între Biserica subordonată Moscovei și statul Republica Moldova.