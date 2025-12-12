Scandal din cauza lichidării Universității din Cahul. Perciun, criticat în direct

Dezbaterile privind posibila fuziune a Universității Tehnice a Moldovei cu Universitatea de Stat din Cahul au escaladat într-o confruntare publică, după ce istoricul Anatol Petrencu l-a acuzat pe ministrul Educației, Dan Perciun, că nu a comunicat transparent intențiile reformei, iar ministrul a respins criticile și a anunțat că urmează o perioadă de consultări extinse.

În timpul emisiunii „Bună seara” cu Mircea Surdu, la Moldova 1, Anatol Petrencu a reproșat ministrului că nu a informat electoratul despre planurile privind Universitatea din Cahul, întrebând de ce subiectul nu a fost abordat în campania electorală, ci doar ulterior. La rândul său, Dan Perciun a respins acuzația, declarând: „Dvs. perseverați în crearea acestei imagini intenționat catastrofale”.

Ministrul Educației a precizat că scenariul analizat nu presupune închiderea Universității: „Centrul universitar rămâne. Campusul rămâne, studenții rămân, profesorii rămân. Dispare ștampila și funcția de rector. Dar va fi un prorector de la Cahul în cadrul Universității Tehnice”.

În intervenția sa, istoricul Anatol Petrencu a subliniat importanța instituției pentru regiune și a criticat ideea fuziunii: „Această universitate a fost creată ca un centru universitar pentru tinerii din sudul Republicii Moldova și din spațiul Basarabiei istorice. Universitatea are profesori buni, studenți și proiecte. Pentru noi, această Universitate este de interes național. Dacă vreți să o ajutați, de ce nu o finanțați așa cum este ea, în loc să o înghițiți?”

Rectorul UTM, Viorel Bostan, a invocat experiența precedentă a integrării Universității Agrare, menționând că temerile din acea perioadă s-au dovedit nefondate: „Atunci când am fuzionat cu Universitatea Agrară au fost acuzații că o distrugem. Am demonstrat că învățământul agricol, de fapt, a fost salvat. La Cahul nu este o situație atât de gravă, dar provocările sunt mari și singuri nu le vor putea face față.”

Dan Perciun a adăugat că procesul este încă în analiză și că autoritățile discută constant cu administrația locală și cadrele didactice: „Nu vrem să transmitem mesajul că lucrurile se decid la Chișinău peste capul Cahulului. Am fost de mai multe ori acolo, discutăm cu primarul, cu președintele raionului, cu cadrele didactice. Pentru mine este important ca oamenii din Cahul să aibă deschidere față de această opțiune”.