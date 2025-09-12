Scandal în fața MAN cu activistul PAS, Marin Andoni. Bulgac: „Guvernarea protestează la opoziție – noaptea minții”

Activistul PAS, Marin Andoni, a mers, alături de persoane care se declarau veterani, la sediul MAN, situat lângă blocuri de locuit, și a protestat, criticându-l pe Ion Ceban și scandând „Unire!”. „Guvernarea prostestează la sediul opoziției – e noaptea minții, încă și cu tâmpiți ca Andoni”, a comentat Ion Bulgac, care a ieșit la protestatari. Activistul PAS l-a numit obscen pe candidatul MAN, apoi a îndemnat protestatarii să plece și să nu mai facă gălăgie, pentru că „dorm copiii mici în blocurile de locuit din preajmă”.

„Guvernarea prostestează la sediul opoziției.

Nu cred că există cuvinte suficiente în niciuna dintre limbile pe care le vorbesc pentru ca să vă redau cât de tare asta e de noaptea minții, mai ales că din informațiile pe care le avem aceste acțiuni sunt coordonate direct din niște oficii a instituțiilor de forță.

Ce înseamnă acest protest?

1. Că se tem.

2. Că Blocul Alternativa este forța politică care îi deranjează cel mai tare.

3. Că Blocul Alternativa va suprinde foarte tare multă lume la alegerile parlamentare”, a comentat Ion Bulgac, candidat Alternativa.