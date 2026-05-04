Scandal în trafic pe Șoseaua Hâncești: Un șofer, bătut la semafor

Un incident de agresiune în trafic a avut loc pe Șoseaua Hâncești din Chișinău, după ce un șofer ar fi fost la un pas de a provoca un accident rutier.

Potrivit imaginilor video publicate pe rețelele sociale, conducătorul unui automobil de marca BMW ar fi efectuat o depășire periculoasă, fără a semnaliza, în momentul în care banda din stânga se îngusta, punând în dificultate un alt vehicul, de marca Seat.

În mașina Seat se afla o femeie la volan, iar pe locul pasagerului – un bărbat. La un semafor, unde vehiculele au fost nevoite să oprească la culoarea roșie, pasagerul a coborât din automobil și l-ar fi agresat fizic pe șoferul BMW-ului.

Ulterior, șoferița automobilului Seat a intervenit și l-a calmat pe bărbat.

Oamenii legii au anunțat că urmează să se autosesizeze pe marginea acestui caz și să stabilească toate circumstanțele.