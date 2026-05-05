Un general rus, găsit mort în bucătăria apartamentului său, cu un pistol alături

Photo of Timpul.md Timpul.md5 mai 2026
Generalul-colonel Stanislav Petrov, primul comandant al Forțelor ruse de Apărare împotriva armelor chimice, biologice, radiologice și nucleare, a fost găsit mort în apartamentul său din Moscova, relatează The Moscow Times.

Generalul rus a fost găsit mort pe 2 aprilie, la ora șapte dimineața, de către una dintre rudele sale, dar informația a fost făcută publică abia luni, 4 mai, prin intermediul publicației Moskovskii Komsomoleț, pro-Kremlin.

Conform presei de casă a Kremlinului, generalul s-a sinucis. Cadavrul său a fost găsit în bucătărie, pe un scaun, cu un pistol alături, susține o sursă citată de Izvestia. Generalul-colonel Stanislav Petrov (87 de ani) este unul dintre fondatorii Forțelor sovietice de Apărare împotriva armelor chimice, biologice, radiologice și nucleare. 

El a fost ultimul comandant sovietic și primul comandant rus al acestei structuri militare. Odată cu preluarea puterii de către Vladimir Putin, generalul Stanislav Petrov a fost îndepărtat de la conducerea Forțelor ruse de Apărare împotriva armelor chimice. 

El a lucrat ulterior ca și cercetător la un institut militar și ca redactor-șef al revistei „Buletinul rus de apărare chimică”. 

Potrivit biografiei sale oficiale, generalul-colonel Stanislav Petrov a deținut funcția de cercetător-șef la „Centrul științific 27”, sancționat de UE, SUA, Marea Britanie, Elveția, Ucraina și Canada din cauza „dezvoltării unor substanțe chimice utilizate“ de trupele ruse.

