Scandal la Energocom. Slusari demisionează de la conducerea Consiliului, după solicitarea de majorare a tarifului la gaz: „Nu e justificată suficient economic”

Alexandr Slusari a anunțat că își va depune demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrare al Energocom. Acesta susține că a luat decizia în semn „de dezacord” cu solicitarea companiei către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), privind majorarea tarifelor la gaz, despre care afirmă că nu ar fi fost discutată în cadrul Consiliului.

Slusari consideră solicitarea „prematură și insuficient justificată economic”.

„Azi voi depune cererea de demisie din funcția membru al Consiliului de Administrare a SA Energocom. Această decizie a fost luată neașteptat brusc, însă ea a fost provocată de altă decizia, apărută peste noapte în cadrul entității.

Eu plec în semn de dezacord cu cererea, depusă de compania Energocom la ANRE în vederea majorării tarifelor la gaz. Am fost membru Consiliului timp de 3 ani și niciodată nu a fost situația, când decizia strategică să ne fie comunicată împreună cu postare oficială pe pagina entității. Cererea privind majorarea tarifelor nu a fost deloc discutată în cadrul Consiliului și a apărut subit ieri, după masă. Personal o consider prematură și nejustificată suficient economic în condițiile volatilității enorme pe bursele internaționale.

În condițiile unui consum redus de gaze în perioada primăvară-vară activitatea financiară a companiei Energocom nu este afectată semnificativ din cauza devierilor tarifare negative. Dar cel mai grav este, repet, faptul că astfel de solicitare apare inopinat și din zona necunoscută pentru mine. Din prima zi de muncă în cadrul Consiliului Energocom am depus toate eforturile ca activitatea companiei să fie maximal transparentă. Sper că am reușit, dar lasă ca să judece alții. În condițiile când standardele mele de transparență au fost încălcate cras și grosolan, prezența mea în organul de administrare a entității respective nu are rost.

Mulțumesc întreagă echipa a companiei, cu care am trecut multe clipe complicate, dar totuși am avut mai multe succese și de la care am învățat multe lucruri specifice domeniului energetic. Țin la voi și regret că cineva printr-o decizie hazardată și distructivă vă șifonează reputația, câștigată prin ani de muncă asiduă”, a scris Slusari pe rețele.