Scandalul legat de limbajul ofensator al ministrului Alexei Buzu, în atenția Avocatului Poporului: Sper că vor recunoaște aceste greșeli

Scandalul legat de mesajul ofensator transmis de ministrul Muncii, Alexei Buzu, în cadrul unei întâlniri cu alegătorii a ajuns în atenția avocatului poporului, Ceslav Panico. În acest context, oficialul și-a reiterat poziția și îndemnul pentru toți concurenții electorali și reprezentanții acestora să „își mențină discursurile în limitele respectului față de alegători, evitând orice formă de incitare la ură sau discriminare”.

„Limbajul utilizat în campania electorală trebuie să fie adecvat, atât în raport cu contracandidații, cât și față de cetățeni. Din păcate, chiar din primele zile ale campaniei electorale au fost deja constatate situații de discurs de ură, instigare la discriminare și alte forme de intoleranță din partea mai multor concurenți electorali și reprezentanți ai acestora. (…) Utilizarea unui astfel de limbaj riscă să fie percepută de populație ca o normalitate, legitimând atacurile și dezbinarea. Cei care urmează să guverneze au datoria să demonstreze prin comportament și discurs că reprezintă întreaga societate, inclusiv pe cei care nu i-au votat. Îmi exprim speranța că concurenții electorali și reprezentanții lor vor recunoaște aceste greșeli și își vor adapta mesajele chiar pe parcursul campaniei”, a scris într-un mesaj public avocatul poporului, Ceslav Panico.

Amintim că ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și-a permis un calificativ ofensator grav pentru cei care au altă opțiune de vot în afară de PAS. La o întâlnire recentă cu alegătorii, acesta a folosit termenul rusesc peiorativ „быдло” (n. r. gloată tâmpită) în raport cu cei care nu vor vota așa cum socoate demnitarul de cuviință.