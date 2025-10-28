Scăpăm de Popșoi? Cine va fi noul ministru de Externe

Vicepremierul în exercițiu și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, nu a exclus luni seară, 27 octombrie, că ar putea fi inclus în echipa Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu.

„Nu exclud un asemenea scenariu”, a precizat șeful diplomației moldovenești, adăugând că lista completă a viitorului Cabinet va fi făcută publică în zilele următoare și că Parlamentul ar putea învesti Guvernul „până la sfârșitul săptămânii”.

Referindu-se la propunerile pentru noul Cabinet, Popșoi a elogiat activitatea lui Valeriu Chiveri, fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina și propus la funcția de vicepremier pentru Reintegrare. „Este un diplomat cu experiență bogată, cunoscător al situației din regiune și un negociator de calibru. Suntem convinși că va gestiona portofoliul cu responsabilitate maximă”, a spus Popșoi.

Vicepremierul a subliniat totodată importanța investițiilor în diplomații moldoveni, în special în domeniul economic, pentru a atrage investiții și a promova exporturile țării. „Trebuie să valorificăm prezența noastră diplomatică în străinătate și să atragem investiții, dar și să promovăm exporturile pe piețe europene și nu numai”, a explicat Popșoi.