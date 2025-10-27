Alexandru Tănase acuză Guvernul PAS de o „politică inconsecventă” față de Rusia

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, acuză autoritățile moldovene de o „politică inconsistentă” față de Rusia. Judecătorul a menționat că, în ciuda faptului că Moldova a anunțat denunțarea Acordului cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale încă din februarie 2025, care trebuia să ducă la închiderea Centrului Rus pentru Știință și Cultură din Chișinău, „e octombrie, iar steagul lui Putin încă flutură pe clădirea centrului”.

„Mai mult, site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei precizează că Acordul rămâne în vigoare. Nicio denunțare.” „Nicio reziliere…” a menționat el.

Tănase consideră că Moldova acționează pe principiul „avertismentului final din partea Chinei”.

„În anii 1960, această expresie a devenit populară în presa sovietică. Descria avalanșa de proteste diplomatice din partea Republicii Populare Chineze împotriva Statelor Unite și a URSS, începând cu formula ritualică: „China protestează hotărât…»” Problema era că aceste proteste nu erau niciodată susținute de acțiune. Prin urmare, în Uniunea Sovietică, această expresie a devenit sinonimă cu ineficiența diplomatică și ridicolul: „China a emis încă un avertisment, deja al miilea…”, au scris ironic jurnaliștii sovietici”, și-a amintit el.

Tănase consideră că inconsecvența politicii Moldovei față de Rusia „face parte din reflexul balcanic de resemnare”.

„Nu sunt sigur exact unde ne aflăm cu promisiunea noastră de a închide centrul de spionaj „cultural” din Chișinău, dar dacă se va dovedi că nici măcar notificarea oficială de denunțare a acordului nu a fost încă trimisă, atunci va trebui să recunoaștem că, fără să vrem, imităm ceea ce autoritățile sovietice au batjocorit în anii 1960. În acest caz, nu ar trebui să ne surprindă disprețul rușilor față de noi”, notează el.

Totodată, judecătorul a amintit de sancțiunile anunțate recent de Donald Trump împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

„În cazul nostru, problema nu mai este pur teoretică: Lukoil este prezentă la fiecare colț de stradă în Moldova, iar o parte semnificativă din benzina noastră provine de la rafinăria Petrotel din Ploiești, deținută tot de Lukoil. Ce va face Chișinăul? Va continua să cumpere produse petroliere de la Petrotel?”, întreabă Tănase.