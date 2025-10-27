Renato Usatîi: Partidul Nostru va conduce Comisia Agricultură și Industrie Alimentară și va deține o funcție de vicepreședinte la Comisia de Securitate Națională

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a anunțat că formațiunea sa va conduce Comisia Agricultură-Industrie Alimentară și va deține o funcție de vicepreședinte în Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Potrivit lui Usatîi, discuțiile dintre fracțiunile parlamentare continuă, fiind stabilite principalele comisii care vor reveni atât guvernării, cât și opoziției.

„Deci, mai multe ședințe, mai multe consultări, comisii repartizate pentru guvernare, pentru opoziție. „Partidul Nostru” va conduce Comisia Agricultură și Industrie Alimentară. Partidul nostru va avea funcție de vicepreședinte la Comisia Siguritate Națională Apărare și Ordine Publică”, a declarat Renato Usatîi.

Liderul Partidului Nostru a vorbit și despre agenda discuțiilor pentru această săptămână, menționând că urmează întâlniri-cheie înainte de votarea noului Executiv.

„Voi merge eu cu permisiunea dumneavoastră. Miercuri la 9 dimineață vine candidatul la funcție de prim-ministru în discuții cu fracțiunea partidului nostru. Joi avem ședința Parlamentului”, a mai spus acesta.

Partidul Nostru a propus o formulă alternativă pentru deținerea funcției de vicepreședinte al Parlamentului, care ar asigura o reprezentare echilibrată a opoziției.

„Am propus ca vicepreședintele Parlamentului să fie prin rotație. Câte un an de zile pentru fiecare fracțiune din opoziție”, a conchis Usatîi.