Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile americane

Recentele sancțiuni americane, anunțate pe 22 octombrie, vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia – Rosneft și Lukoil – împreună cu zeci de filiale ale acestora, înghețând efectiv toate activele americane ale acestor companii.

Lukoil, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, a declarat că intenționează să își vândă activele externe în urma noilor sancțiuni americane care vizează compania și filialele sale.

„PJSC Lukoil informează că, din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state, compania își anunță intenția de a-și vinde activele internaționale”, a declarat Lukoil într-un comunicat publicat pe site-ul său web.

Compania a adăugat că analizează în prezent ofertele potențialilor cumpărători.

Sancțiunile deschid, de asemenea, ușa pentru sancțiuni secundare împotriva instituțiilor străine care gestionează tranzacții cu cele de pe lista neagră.

Președintele american Donald Trump a impus sancțiunile după eșecul pregătirilor pentru un summit la nivel înalt cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta. Trump a declarat ulterior că nu se va întâlni cu omologul său rus fără o cale clară către un acord de pace în Ucraina.

Lukoil și Rosneft sunt părți esențiale ale economiei Rusiei. Împreună, acestea reprezintă aproape jumătate din exporturile de țiței ale țării – aproximativ 3 milioane de barili pe zi. Fiind cea mai mare companie energetică privată a țării, Lukoil reprezintă aproximativ 15% din producția națională și 2% din producția globală.

Noile restricții se extind mult dincolo de firmele-mamă, acoperind șase filiale Lukoil și 28 de întreprinderi Rosneft. Printre acestea se numără Lukoil-Siberia de Vest, care singură reprezintă aproximativ 40% din producția de hidrocarburi a companiei.

Kievul și-a încurajat de mult timp aliații să sancționeze sectorul energetic al Rusiei, argumentând că privarea Moscovei de venituri din petrol i-ar limita capacitatea de a finanța războiul împotriva Ucrainei.