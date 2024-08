Se anunţă a fi cea mai slabă recoltă din ultimii ani

Distribuitorul de seminţe Biochem din Constanţa: „Lucrăm cu 1.000 de fermieri, iar acest an se anunţă a fi cu cea mai slabă recoltă din ultimii ani“. „Ne îngrijorează plăţile, unii fermieri nici nu au mai băgat combina pentru că nu au ce recolta“, a spus distribuitorul pentru Ziarul Financiar.

Inginerul agronom Constantin Chimişliu, proprietarul companiei Biochem din Constanţa, care distri­buie către fermierii români seminţe de cereale, pesticide şi îngrăşăminte, spune că 2024 se anunţă anul cu cea mai proastă recoltă de când activează el pe piaţă, de 30 de ani, şi că unii fer­mieri cu care lucrează nici măcar nu au mai băgat combina să recolteze. „Ne îngrijorează cel mai mult plă­ţile pe care trebuie să le facă fer­mi­e­rii în toamnă pentru porumb şi floarea-soarelui, recuperarea banilor, pentru că mulţi fermieri se plâng ca au recoltă mică sau nu au ce recolta. Sunt unii care nici măcar nu au mai băgat combina“, a spus pentru ZF in­ginerul agronom Constantin Chimiş­liu, care a intrat în comerţul cu pesti­ci­de în 1991. Anterior, el a lucrat ca director de cercetări în agricultură timp de opt ani, la staţiunea de cer­cetări Valul lui Traian, subordonată Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea. Compania din Constanţa distri­buie seminţe de grâu, porumb, orz, rapiţă, floarea-soarelui către 1.000 de fermieri din ţară, potrivit lui. Bio­chem are silozuri în Podari (judeţul Dolj) şi Dragalina şi un depozit în Timiş. În 2019 Biochem a intrat pe piaţa comerţului cu cereale după ce a cumpărat un siloz în localitatea Dragalina din judeţul Călăraşi, cu o capacitate de 20.000 de tone, aceasta fiind prima achiziţie a unei unităţi de stocare făcută de Biochem.

Biochem a avut anul trecut afaceri de 128 mil. lei, în scădere cu 24% faţă de anul anterior şi profit net de 4,9 mil. lei. Canicula și seceta afectează țările din Europa Luni de zile de secetă, combinate cu temperaturi ridicate record, au distrus o mare parte din producțiile agricole din Euopa, iar dificultățile în ceea ce privește colectarea apei și a hranei pentru animale au împins fermierii într-o situație extremă. Seceta prelungită alimentează riscul unei penurii de alimente, scrie publicația elenă Kathimerini, conform Rador Radio România.

Vorbind pentru Associated Press, fermierii sicilieni spun că, dacă seceta și canicula vor continua, vor fi forțați să-și vândă animalele. Sicilia, o insulă din sudul Italiei, se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii 20 de ani, ducând la o scădere a producției de furaje în toată insula. În același timp, seceta a afectat producția de cereale, în condițiile în care regiunea reprezintă 20% din producția totală de grâu dur a țării, un grâu din care se fac pastele italiene. Factori din domeniu și experții avertizează că seceta ar putea duce la o scădere a producției insulei cu până la 70%. În acest caz, Sicilia care aprovizionează în mod tradițional alte regiuni cu produse agricole va fi nevoită să apeleze la importuri. Pe de altă parte, dacă seceta se va extinde și mai mult în lunile următoare, experții avertizează că ar putea fi afectată și producția de ulei de măsline și piersici. Situația a generat îngrijorare în cadrul guvernului italian, care începând cu luna mai a declarat Sicilia în stare de urgență și a promis 20 de milioane de euro pentru achiziționarea de rezervoare de apă și autocisterne care vor transporta apa în zonă, precum și pentru săparea de puțuri noi și pentru restabilirea debitului în apeducte. România și Ucraina, afectate Între timp, seceta extremă și prelungită timp de mai multe luni în România a afectat producția de porumb într-una dintre cele mai importante țări ale UE pentru acest produs. Guvernul român a cerut deja sprijin financiar de la UE în valoare de cel puțin 500 de milioane de euro pentru acoperirea pagubelor suferite de lumea agricolă a țării pe o suprafață de peste 4,9 milioane de hectare cu culturi de porumb și floarea soarelui. Guvernul a avertizat în urmă cu câteva zile că temperaturile pot ajunge până la 40 de grade Celsius, prin urmare, pe lângă producția agricolă, va fi afectată și furnizarea de energie. Iar lucrul cel mai rău despre care vorbesc fermierii din această țară dunăreană este că valurile de căldură seacă rezervele de apă pe care solul le păstrează în mod normal. Între timp, și Ucraina care din cauza războiului a fost afectată deja în privința producției de cereale și se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește transportul cerealelor, a înregistrat perioade de caniculă, cu temperaturi de 38 de grade Celsius. Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru această țară sunt în detrimentul producției, care a scăzut cu 20% până la 30%. Când vor primi banii pentru calamitățile provocate de secetă – suma minimă va fi de 200 de euro/ha Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat vineri că despăgubirile pentru calamităţile provocate de secetă le vor fi plătite fermierilor în luna octombrie, astfel încât aceştia să aibă resurse pentru campania de toamnă. Florin Barbu a menţionat că au fost afectate de secetă culturi agricole pe o suprafaţă de aproximativ două milioane de hectare iar suma minimă a despăgubirilor pe hectar va fi de 200 de euro. “În momentul faţă, din evaluarea pe care o avem la Ministerul Agriculturii, din direcţiile de specialitate din teritoriu, rata de afectare la culturile de primăvară, sunt undeva la două milioane de hectare, am anunţat public, am discutat domnul prim-ministru şi a anunţat public, plata de despăgubiri va fi de minim 200 de euro pe hectar. Toate comisiile şi toate instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii au obligativitatea ca până pe 15 septembrie să întocmească aceste procese-verbale de calamităţi. Este pentru prima oară, la Ministerul Agriculturii în alţi ani aceste procese-verbale de calamităţi se încheiau până la sfârşitul anului şi se predau în anul următor. Anul acesta vom plăti aceste despăgubiri în luna octombrie, pentru că fermierii din ce în ce o duc mai greu, pentru că în ultimii trei ani a fost secetă, vrem să ne asigurăm aceste surse financiare pentru a începe campania de însămânţare de toamnă. Lucrul acesta mi l-am asumat în calitate de ministru, până pe 15 septembrie vor fi finalizate, urmând să virăm banii în cont fermierilor în luna octombrie”, a spus ministrul Agriculturii, într-o conferinţă de presă susţinută la Slatina, conform AGERPRES. „România are cerealele necesare” Întrebat dacă România îşi va putea asigura necesarul de cereale în contextul secetei din acest an, ministrul a dat asigurări că ţara noastră are cerealele necesare atât pentru consum propriu, cât şi pentru export, având în vedere că se irigă culturi pe o suprafaţă de 1,6 milioane de hectare. “În momentul de faţă se irigă 1,6 milioane de hectare. (…) Din punctul de vedere al siguranţei alimentare, România are cerealele necesare atât pentru consumul propriu, inclusiv pentru partea de consum din sectorul zootehnic, cât şi pentru export”, a precizat Florin Barbu. Referitor la discuţiile privind sistemele de rachete antigrindină, ministrul a menţionat că este un studiu în lucru, însă sistemul va continua să funcţioneze şi să fie dezvoltat. “Sunt anumite voci în rândul fermierilor că în judeţul Prahova din cauza acestor sisteme antigrindină nu ar fi plouat. Studiul trebuie să iasă de la Ministerul Agriculturii şi nu vă ascund faptul că marţi, la ora 15,00, la Ministerul Apărării şi Ministerul Economiei, ne vom întâlni membrii CSAT pentru a urgenta acest studiu, inclusiv cu INMH, şi vom lua decizia. Dar vă spun că sistemul antigrindină va continua în România, investiţiile vor continua în România şi este un sistem foarte bun”, a susţinut Barbu.

